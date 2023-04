Periodistas españolas desafían a Shakira; la tildan de “desagradecida” y le recuerdan doloroso momento

- Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Las presentadoras señalaron que no entienden el ‘dardazo’ que les envió la artista hace poco.

El último año para Shakira, sin duda alguna, ha sido bastante complejo a nivel personal debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de su padre, William Mebarak, y afrontar, al mismo tiempo, su proceso de separación con Gerard Piqué.

Tras meses de espera, la cantante colombiana y sus dos hijos, Milan y Sasha, por fin salieron de Barcelona y se establecieron en Miami, Estados Unidos, donde iniciarán una nueva vida. Además, el lunes les hizo una petición directa a los medios de comunicación y publicó un contundente mensaje.

“En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa y perseguirlos hasta sus actividades extraescolares, como ha sucedido cada día en Barcelona”, escribió inicialmente.

Igualmente, la intérprete de Antología recalcó que lo más importante para ella es el bienestar de sus niños, quienes atravesaron todo tipo de persecuciones y presión de parte de los reporteros que buscaban una primicia. Asimismo, señaló que esta decisión la toma como madre y no como artista.

“Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece. Gracias por su comprensión y apoyo”, concluyó.

Estas declaraciones de la barranquillera, como era de esperarse, no cayeron muy bien en España y varios portales mostraron su desacuerdo con Shakira, pues consideran que nunca se le trató de mala manera.

Las Mamarazzis, dupla conformada por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, no dejaron pasar por alto el extenso comunicado de la artista y manifestaron que la prensa siempre le mostró mucho apoyo. Asimismo, la tildaron de “desagradecida”.

“Shakira dice que en Barcelona se le ha asediado y acosado, cosa que debemos decir que no es cierta. En Barcelona solo hay dos agencias trabajando y un par de reporteros, los cuales son super respetuosos. La verdad no entiendo el comunicado de Shakira y me duele. Ya veremos la que le toca en Miami”, indicó inicialmente Vázquez.

Luego, su compañera agregó: “Me sorprendió mucho ese comunicado. En Estados Unidos se puso a llorar en una tienda, porque el acoso de los paparazzis no tiene nada que ver con los cuatro matados que estamos acá. La prensa acá le ha jugado mucho a favor y este dardazo que nos han enviado me parece de una total ingratitud”.

Cabe mencionar que se han conocido nuevos detalles con respecto a la mudanza de la colombiana a Miami. Además, el diario La Vanguardia indicó que el padre de Piqué fue uno de los responsables de la anticipada salida de Shakira de Barcelona.

El informativo reveló que la lujosa casa en la que vivía la artista entró en el acuerdo al que llegaron luego de que el exfutbolista le entregó la custodia completa de sus hijos. El empresario le habría solicitado que le cediera legalmente la propiedad.