Dayana Jaimes abrió su corazón y reveló el duro momento que vivió tras las muerte de Martín Elías; “no tenía ganas de vivir”

“Se los juro que en ese momento yo no tenía ganas de nada, no tenía ganas de vivir, y pienso que, si Paula no estuviera en mi vida, yo ni estaría hablándoles a ustedes aquí y Dios todo lo hace perfecto. Yo tenía que tener a Paula para seguir luchando y para seguir adelante porque ya no le veía sentido a la vida, para mí Martín era todo, después de Dios, él, y yo no dormía, yo me iba de largo, toda la noche despierta, era increíble. Es cuando mi familia decide llevarme a donde el psiquiatra”, reveló la viuda de Martín.