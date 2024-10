Pero, su respuesta no logró ser lo suficientemente directa para su amigo y ante la evasiva, La Liendra no dudó en darle un tortillazo en el rostro, generando risas entre ellos y en los seguidores que disfrutaban del momento.

No obstante, recientemente, Mateo Carvajal llamó la atención en su cuenta oficial de Instagram con un video muy especial que subió, mostrando que había llevado a su hijo a que viera cómo lo tatuaban. Esto generó indignación en algunas personas, quienes aseguraron que no era lo correcto con un niño tan pequeño.

“Si desde pequeño empiezas a inculcarle eso al niño, cuando por ahí 15 años estará más tatuado que tú”, “Qué ejemplo tan feo”, “Los niños se deben enseñar con cosas productivas y no como se verán en unos años con tatuajes. No estoy en contra, simplemente veo que ese no es el mejor camino”, “Tan rayado no te ves nada bien, bueno es culantro, pero no tanto...mucha exageración, hasta la cara, no jodas”, “No le inculques eso a tu hijo desde pequeño, déjalo crecer, él es un bebé o quizás te arrepentirás de tus acciones”, entre otros comentarios que se detallaron en el post del deportista.