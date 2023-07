Mateo Carvajal se mostró emotivo y le dio conmovedoras palabras a su hijo: “Yo después te enseño a levantarte”

Mateo Carvajal se convirtió en protagonista de distintas noticias en los medios nacionales, debido a toda la historia que marcó en las redes sociales desde que ganó El Desafío. El deportista se impulsó en los escenarios digitales, cautivando con su humor, sus bromas, sus recomendaciones físicas y los momentos personales que atravesó hasta el presente.

Mateo Carvajal, reconocido creador de contenido. - Foto: Instagram

El paisa le abrió las puertas de su vida a los curiosos, plasmando un poco de sus proyectos, los contenidos que realizaba para interactuar con las personas que lo seguían y la faceta de padre que conmovió a más de uno. El antioqueño no dudó ni un segundo en priorizar a su hijo, Salvador, quien nació como fruto de la relación que sostuvo con Melina Ramírez en el pasado.

De hecho, recientemente, Mateo Carvajal se robó la mirada de miles de usuarios en redes sociales, a raíz de una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró las emotivas palabras que le estaba dando a su pequeño niño. El creador de contenido movió fibras con el mensaje que reflejó, el cual estaba enfocado en su labor como padre y las futuras enseñanzas que le daría al menor.

Mateo Carvajal - Foto: Instagram @mateoc17

Según se pudo ver, Mateo Carvajal apareció recostado sobre su hijo, quien estaba durmiendo en una cama. El influencer comenzó a hablarle, pese a que el niño no le estaba prestando atención, y a manifestarle todo lo que aprendió con él hasta el momento. El paisa se enfocó en que le enseñaría cosas importantes y valiosas a su primogénito, buscando su bienestar a futuro.

“Flaquito, ¿sabes qué? Seguramente esta conversación la tengamos mucho más adelante cuando tú seas más grande, cuando entiendas y aprendas un montón de cosas. Yo sé que tú vas a ser un gran hombre. Tú no te alcanzas a imaginar todos los errores que ha tenido el papá, pues me he caído muchas veces, he tenido pérdidas que me han dejado, flaco, literal en el piso, muy mal”, mencionó al inicio del clip.

El deportista aseguró que no quería que su niño no cometiera errores, sino que se levantara y lidiara con las situaciones que aparecieran en el camino a futuro. Carvajal mencionó que sabía que Salvador sería muy grande como persona y se rodearía de seres que lo llenarían de amor.

El deportista sorprendió con un emotivo mensaje que subió. - Foto: Instagram @mateoc17

“De todos esos aprendizajes, todos los voy a compartir, no para que tú no cometas esos errores, porque a veces hay que vivirlos para poder aprender y valorar un montón de cosas que a veces uno no ve. Pero sabes algo, uno no ve, te vas a dar cuenta de que la vida te pondrá personas maravillosas y a esas personas cuídalas con todo el corazón porque te van a ser un hombre mucho más grande de lo que tú puedas imaginar”, agregó a su mensaje.

Por último, Mateo Carvajal aconsejó a su niño que disfrutara todos los momentos, que valorara cada segundo de vida y que pronto, cuando estuviera más grande, volverían a tener esa charla para que entendiera el significado de esto.

Mateo Carvajal y su hijo. - Foto: Instagram @mateoc17

“De verdad que sí, pero por ahora juega, sonríe, disfruta, comparte con tu familia, con las personas que ye aman, que yo después te enseño a levantarte como un guerrero, como un gladiador, porque tú me lo has enseñado, me has enseñado un montón de cosas y las que yo tengo por compartir te van a demostrar por qué el papá está en tu camino”, puntualizó, viendo al niño dormir.

“Aprende a amar con todo tu corazón, como yo te amo a ti”, agregó, reflejando cuánto lo amaba y lo importante que era en su vida, desde el primer día en que lo vio.