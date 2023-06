Mateo Carvajal se hará un nuevo tatuaje en honor a su hijo, Salvador

Mateo Carvajal es uno de los hombres de la farándula nacional más seguidos por los cibernautas colombianos, siendo su mayor atractivo su escultural cuerpo y la forma en que lo muestra en sus redes sociales, a través de fotos y videos haciendo ejercicio y mostrando sus músculos tonificados llenos de tatuajes que le roban suspiros a sus más de 4.5 millones de seguidores.

Y no contento con tener casi todo su cuerpo tatuado, Carvajal ahora anunció que se hará un nuevo diseño en su piel, pero esta vez no por mero gusto o porque sea una imagen hecha por un artista especial, sino porque quiere mantener toda su vida uno de los mejores regalos que le ha dado su primogénito, Salvador, todo para conmemorar el Día del padre que se acaba de celebrar hace unos días.

Mateo Carvajal - Foto: Instagram @mateoc17

El pequeño Salvador le hizo una carta muy especial al deportista paisa en la que él mismo escribió con letras que solo el pequeño entiende, pero que están escritas con mucho amor, cuyo mensaje es el siguiente: “Papá te amo mucho, gracias por ver películas y jugar play. Me encanta luchar contigo. Salvador”, todo en grafías de círculos, cuadrados y líneas dignas de un pequeño de cuatro años.

Mateo Carvajal le dice a su hijo Salvador que no puede tener novia y así reacciona - Foto: cuenta de instagram @mateoc17

El deportista terminó haciéndose la carta de su hijo en uno de sus brazos y en la mano opuesta se tatuó el nombre del pequeño. Pero esto no fue lo único que se realizó el paisa, pues también aprovechó para retocarse algunos de los dibujos y gráficos que tiene tatuados en su rostro, haciéndolos más visibles con nueva tinta.

Mateo habla sobre su salud mental

Mateo Carvajal, quien se dio a conocer en Colombia gracias a su participación en El Desafío, se sinceró con sus seguidores hace un par de días y se refirió a lo que ha estado sintiendo en estos últimos tiempos. El también exparticipante de La isla de los famosos habló de la depresión que llegó a sentir en algún tiempo y de los pensamientos que rondaron en su cabeza.

Fue es la primera vez que el creador de contenidos habla sobre esta situación, pues ya tiene acostumbrados a sus seguidores a contar más que todo de temas relacionados con estilo de vida saludable y ejercicios. Mateo vivió hace poco una situación bastante compleja que llegó a afectarlo y al contársela a sus seguidores produjo un poco de miedo en ellos.

Mateo Carvajal se lesionó en Bucaramanga. Foto: Instagram @mateoc17. - Foto: Foto: Instagram @mateoc17

En esta oportunidad no se mostró con los contenidos divertidos que suele compartirle a sus seguidores. El influenciador sufrió una lesión en su pie en el ‘Fútbol Star’, todo parece indicar que debido a la severidad de la herida puede darse la posibilidad de que lo tengan que operar.

Y es que el deportista se lastimó el pie derecho, por lo que tuvo que mantenerlo inmovilizado por varios días. Tras lo anterior, el instagramer también se vio obligado a usar muletas y acudir a un centro médico para que los especialistas determinaran las acciones indicadas a seguir.

“Me cogió una depresión toda marica de si me tenían que operar o no porque hablando con los médicos me dicen que esta fractura de rompimiento de ligamentos compromete al momento de correr y entrenar. No sabía cuándo iba a volver a mi vida normal. Ya tengo los resultados, eso sí, me volví el pie mierd...”, comentó en un video.

Son varios los fanáticos del atleta los que se han mostrado preocupados por la salud de Mateo y este mismo lo hizo saber en sus redes sociales. Uno de sus seguidores le dijo, no se sabe si, a manera de broma o en serio, que por favor no fuese a tomar una decisión radical con su vida. De acuerdo con el creador de contenidos, todo esto lo está tomando de la mejor manera posible, aunque admitió que sí le ha afectado un poco.