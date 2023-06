Mateo Carvajal sorprende al revelar la seriedad de su lesión y aclara si requerirá una cirugía

No parecen avanzar los procesos de recuperación física que lleva Mateo Carvajal, luego del accidente sufrido en Bucaramanga, donde participó en un partido de fútbol de exhibición organizado por el creador de contenido La Liendra y en el que participaron otros influenciadores y amigos cercanos.

‘Fútbol Star’ fue un programa planteado por varios líderes de las redes sociales para tener un contacto cercano con los seguidores y poder recoger fondos para las poblaciones más vulnerables . Si bien se logró el objetivo, hubo algunas malas noticias para Carvajal después del pitazo final.

La Liendra y Mateo Carvajal participaron en 'La isla de los famosos' y se volvieron a ver en el partido 'Fútbol Star'. - Foto: Instagram @mateoc17 - @la_liendraa

Y es que el deportista fue lastimado en el pie derecho, por lo que tuvo que mantenerlo inmovilizado por varios días. Tras lo anterior, el instagramer también se vio obligado a usar muletas y acudir a un centro médico para que los especialistas determinaran las acciones indicadas a seguir. La noticia le sorprendió y la compartió con su audiencia. “Me cogió una depresión toda marica de sí me tenían que operar o no porque hablando con los médicos me dicen que esta fractura de rompimiento de ligamentos compromete al momento de correr y entrenar. No sabía cuándo iba a volver a mi vida normal. Ya tengo los resultados, eso sí, me volví el pie mierda”, comentó en un video.

Luego de hablar con su público, compartió otra historia en la que el médico le explica lo que le sucedió a detalle. Sufrió ruptura de ligamentos y el profesional le indicó que tiene que someterse a un proceso de tratamiento con terapia intensiva para poder recuperarse. No obstante, no tendrá que ser remitido a cirugía.

Carvajal fue el ganador del Desafío Súper Humanos. Foto: Instagram @mateoc17. - Foto: Foto: Instagram @mateoc17.

Lo anterior fue una noticia agridulce para Carvajal, ya que si bien va a poder estar en casa sin tener que ser sometido al quirófano, lo cual le preocupaba en gran manera, también es cierto que se deberá mantener alejado de la actividad física por varios meses, que es lo que más ocupa su vida diaria.

También por su lesión en el partido de ‘Fútbol Star’, Mateo Carvajal se despachó contra Jessi Uribe

Pero el problema en el pie no fue el único percance de Mateo Carvajal en el ‘Fútbol Star’ . Él fue uno de los convocados por La Liendra para el primer partido de la iniciativa del influencer pereirano para recaudar fondos para niños de escasos recursos que quieren acceder a actividades deportivas y también para mostrar a Bucaramanga como una ciudad que perfectamente puede ser epicentro de eventos tan masivos como este, que congregó a diferentes luminarias masculinas de la farándula nacional para jugar un “cotejo”.

El ganador de El Desafío 2017 llegó a Bucaramanga con el objetivo de ganar con su equipo, sin embargo, el destino le tenía un final totalmente diferente, pues el deportista terminó lesionado y con una fractura en su tobillo izquierdo mientras intentaba llevar el balón lo más cerca de la cancha del equipo oponente para meter un gol.

En las redes sociales del paisa, se pueden ver varios videos que registraron el momento de la extremadamente dolorosa torcedura que sufrió en pleno juego, cuando estaba esquivando el contraataque del cantante de música popular Jessi Uribe, quien fue el que recibió a Mateo una vez cayó a la gramilla de la cancha agarrándose su pierna del dolor tan bárbaro que sintió.

Mateo Carvajal - Foto: Mateo Carvajal

Video dichos clips, el mismo Mateo reconoció que fue él mismo el que se dobló su pie y se lesionó, sin embargo, sí se percató de una actitud no muy profesional ni ética por parte del artista bumangués, quien sin importar la lesión que le acababa de suceder, siguió haciendo maromas para evitar que el deportista avanzara con el balón, incluso cuando los dos ya estaban casi acostados en la cancha .

“Miren esto… Mira esa gono*** de Jessi Uribe huevón, ve que ya estoy vuelto mier*** y me quiere seguir rematando… Mucha gono*** me sigue dando pata, yo ya eliminado, míralo”, dice Carvajal entre risas y medio indignado mientras detrás de él, se ven las imágenes del encontrón entre los dos famosos, quienes son amigos desde hace varios años y han coincidido en varios eventos del Jet-set nacional.

Además de dejar en evidencia a Uribe, Mateo también se dejó ver en muletas en divertidos videos donde él hace las veces de culpable de dicha lesión como parte del karma que estaría pagando por algunas de sus aventuras y pilatunas, ya que, es bien sabido que el deportista es muy inquieto y maldadoso, haciéndole bromas a su actual prometida Stephanie Ruíz.