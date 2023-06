La polémica recomendación de La Liendra a sus seguidores que lo afecta a él y a sus colegas influencers

El negocio de los influencers y creadores de contenidos se sostiene gracias a todas las interacciones que logran con sus seguidores. Cada like, comentario y post compartido le genera dinero de cierta forma a los tantos famosos que a diario crean videos y fotos que terminan en las secciones de novedades de millones de usuarios de la red social, generando así mucho más seguidores y más posibilidades de generar publicidad.

La Liendra sabe esto muy bien y no solo lo pone en práctica en las redes sociales que más se usan cotidianamente como Instagram, Facebook o YouTube, también otras plataformas como Twitch, donde el pereirano incursionó hace pocos meses y ya está facturando buen dinero con sus videos en vivo que son de más de una hora y en los que le muestra a sus fans sus dotes en los videojuegos.

Así convocó La Liendra a famosos para su evento deportivo. - Foto: Captura de pantalla Instagram @la_liendraa

Pero Mauricio Osorio también sabe que la salud mental es muy importante y reconoce que su trabajo es uno de los que más afecta al cerebro, pues no solo es la exposición a las pantallas lo perjudicial, también el exceso de contenido y los mensajes negativos que a veces terminan navegando por toda la nube dejan una huella difícil de borrar en la mente de los usuarios, por eso el influencer decidió sincerarse y hacer un pronunciamiento polémico al respecto.

“Ay liendritas, yo creo que este consejo va a sonar muy raro, porque a mí me conviene que usted haga lo que le voy a decir que no haga, pero serles sincero. Nea, despierte y sea consciente de que los celulares y las redes sociales tienen dormida a la gente. O sea, dése cuenta que cada vez que usted se levanta y revisa de primero el celular y las redes sociales la está cagando”, expresó el creador de contenido.

'La Liendra' revela la desbordante suma que factura por ser influencer - Foto: Tomado de redes sociales

Osorio también reveló cuál es el perfil de usuario que más se está dejando afectar por los dispositivos y las plataformas donde él trabaja, dejando claro que hay cosas más importantes que hacer en la vida, además de consumir las bromas, las situaciones cómicas y hasta los escándalos que él mismo protagoniza.

“O sea, que su primer movimiento apenas se levante, sea agradecer, movimiento, darse cuenta de que está vivo, no ponerse una pantalla en la cara. Nea, la gente que está dormida, que está entretenida, que no está luchando por sus sueños, que no está haciendo nada y está como un zombie es la que todo el día está revisando las redes sociales y se les va horas y horas viendo TikTok”, añadió el influencer.

La mejor recomendación que se le ha escuchado a Mauricio en los últimos meses es la que se reseña a continuación, donde invita a sus 6.3 millones de seguidores a que lo dejen a él a un lado y vean el mundo que los rodea, sin tener que tener un celular o una tableta en sus manos, pues lo que realmente vale en la vida es lo que es real y se puede experimentar.

“Nea, suelte el celular, desintoxíquese de las redes y de ellos (los celulares), respire, salga a caminar, si está conversando con alguien que le importa no lo coja, dese cuenta de que el celular y las redes sociales le están robando el tiempo, así que no deje que se lo roben a usted”, finaliza el pereirano, quien acaba de regalarle a sus seguidores bumangueses el primer partido de su evento Fútbol Star, en el que puso a varios famosos a jugar este deporte para recaudar fondos para niños de escasos recursos.

La Liendra ya mostró parte de su talento para el fútbol. - Foto: Fotograma 0:09 video TikTok @la_liendraa

En dicho evento participó el deportista paisa Mateo Carvajal, quien en una jugada con Jessi Uribe terminó lesionándose los ligamentos de su tobillo izquierdo.