Ex de Mateo Carvajal estalló por chisme sobre supuesto romance con el hermano del deportista; expuso verdad: “Nivel tan bajo”

Mateo Carvajal volvió a ser foco de miradas en redes sociales y medios nacionales, debido a una dinámica que realizó con La Liendra, donde respondían preguntas de sus seguidores. Ambos se enfrentaron a interrogantes incómodas, soltando detalles personales.

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El paisa fue cuestionado sobre su expareja Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal, su hermano, ya que todos eran unidos en el pasado. Con el tiempo, una vez el deportista terminó con la modelo, se le vio distante y ajeno a contenidos, donde se le veía a su familiar muy cercano con la empresaria.

Isaac Carvajal y Stephanie Ruiz subieron imágenes juntos, plasmando lo bien que se llevaban. Al instante, cuando surgieron chismes de un supuesto romance, la creadora de contenido decidió pronunciarse y aclarar que eran amigos y nada más.

Ante esto, La Liendra preguntó a Mateo Carvajal qué opinaba de dicho vínculo entre su hermano menor y su exnovia, a lo que él respondió directo y cortante.

“Habla con su hermano Isaac y qué piensa de que él sea amigo de su ex“, leyó el influencer. “No sé, es que no hablo con ninguno de los dos, entonces no sé... De más que bien”, dijo, sin dar detalle alguno al respecto.

@rastreandofamosos Así respondió Mateo Carvajal cuando le preguntaron por su hermano Isaac y su expareja, Estephanie Ruiz. ♬ sonido original - Rastreando Famosos

Esto detonó que algunas cuentas y medios especularan, mencionando las aristas que podía tener la situación familiar. De hecho, periodistas comentaron en un contenido sobre la noticia, lanzando comentarios que no entraron en gracia a Stephanie Ruiz.

La modelo, sin pensarlo, se pronunció al respecto y pidió respeto, estallando por esta clase de videos en los que no se preguntaba y solo se concluía con información que difundían en redes sociales.

“Qué triste ver a personas que se hacen llamar ‘periodistas’ difundiendo chismes y mentiras sin siquiera verificar la información antes de hablar”, dijo.

La empresaria mencionó que ya había quedado claro que entre Isaac y ella no pasaba nada más que una amistad, por lo que consideraba innecesario lanzar estas palabras.

“Hace poco aclaré que Isaac Carvajal y yo somos amigos y punto. Pero claro, eso ustedes no lo preguntaron ni se tomaron el tiempo de averiguar antes de difamar públicamente. Qué nivel tan bajo de ‘periodismo’”, dijo.

“Y lo más absurdo de todo fue escucharlas opinando sobre cómo quiero ‘mis genes’, como si la sexualidad, las amistades o la vida personal de alguien fueran tema de debate público. La próxima vez, antes de jugar a ser voceras de la verdad, aprendan algo básico: la dignidad de una persona no es contenido”, agregó.

Estas palabras mostraron el descontento de la paisa, quien aseguró que no estaba de acuerdo con que se rumorara de dicha manera, sin indagar al respecto, pues eran muchas personas las que hablaban de temas personales ajenos.

Isaac Carvajal destapó la verdad

En un comentario de una cuenta de Instagram, Isaac Carvajal se pronunció y explicó qué era lo que pasaba realmente con esta polémica.

El paisa indicó que su alejamiento de Mateo Carvajal no era por Stephanie Ruiz, además de que él nunca le haría eso a un hermano.

“1. Es verdad que no nos hablamos, pero esa no es la razón, que la cuente 2. Es mentira que la razón sea mi amistad con Stephanie , él lo sabe 3. No haría eso con un hermano, yo no soy el mal hermano 4. Estas señoras periodistas solo querían tirarle a una mujer y hacer sus chistes. Si hubieran investigado, ya hubiera sabido que todo lo que hablaron es mi&%4″, escribió el empresario.

Isaac Carvajal aclaró noticia sobre su hermano y Stephanie Ruiz Foto: Instagram @isaac_carvajal - @rechismes