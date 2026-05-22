“La vida lo obliga a detenerse”: Diego Guauque reaparece desde el hospital con un fuerte mensaje sobre su salud

El reconocido periodista e investigador del programa Séptimo día de Caracol Televisión, Diego Guauque, confirmó a través de sus canales oficiales que se encuentra internado en un centro asistencial de Bogotá desde hace cinco días. El comunicador, quien en el pasado afrontó una batalla pública contra un agresivo sarcoma abdominal, envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores al precisar el origen de su actual condición médica y descartar una recaída de la enfermedad oncológica.

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Para evitar especulaciones en redes y medios de comunicación, Guauque detalló que su hospitalización responde a consecuencias derivadas de los procedimientos médicos previos a los que fue sometido para salvar su vida.

“Hoy completo cinco días de estar hospitalizado, por fortuna no por algo relacionado con el cáncer, pero sí por una consecuencia a largo plazo de aquellos tratamientos tan fuertes de hace un par de años, que finalmente salvaron mi vida”, explicó el reportero a través de un video publicado en sus redes sociales.

Aunque el comunicador no especificó el diagnóstico exacto o la patología puntual que motivó este nuevo ingreso clínico, sí confirmó que ha requerido intervenciones quirúrgicas recientes, colocación de sondas y la realización de múltiples exámenes diagnósticos. El periodista atribuyó el desgaste actual a la severidad de las cirugías y quimioterapias que recibió durante su proceso de remisión.

Desde la habitación de la clínica, el investigador de Séptimo Día aprovechó la atención de su audiencia para plantear una reflexión sobre el ritmo de vida actual, el estrés laboral y la postergación del bienestar físico en función de las obligaciones cotidianas.

De acuerdo con sus declaraciones escritas y en video, la situación lo ha llevado a revaluar prioridades:

“Vuelvo a entender algo que tantas veces olvidamos en medio del afán, el trabajo y las preocupaciones: sin salud, absolutamente nada más importa. Uno suele posponer el descanso, ignorar señales del cuerpo y creer que siempre habrá tiempo… hasta que la vida lo obliga a detenerse”.

Guauque insistió a sus seguidores en la importancia de someterse a chequeos médicos periódicos, escuchar las alarmas del organismo y no dar por sentado el bienestar diario, catalogando la salud como el principal activo de un ser humano.

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Tras la difusión del video, la sección de comentarios de sus cuentas oficiales sumó miles de interacciones y mensajes de apoyo por parte de colegas del gremio periodístico, figuras de la televisión colombiana y televidentes habituales de sus investigaciones.

Diego Guauque se ha consolidado como una de las figuras más visibles del periodismo judicial e investigativo en Colombia debido a sus años de trayectoria en el canal Caracol. Su relevancia pública se incrementó luego de documentar de manera abierta y pedagógica su diagnóstico de cáncer a principios de 2023, un proceso que concluyó exitosamente con cirugías de alta complejidad y que posteriormente plasmó en iniciativas de concientización sobre el sarcoma en el país.