Beba vuelve a ser criticada por su actitud con su esposo en ‘La casa de los famosos’; en redes se viralizan sus discusiones

Beba ha sido una de las participantes más polémicas de esta tercera edición de ‘La casa de los famosos Colombia’. Aunque fue eliminada en una ocasión, la concursante tuvo la oportunidad de regresar al reality del Canal RCN y actualmente hace parte del grupo de finalistas.

Sin embargo, su permanencia en la recta final del concurso parece estar en la cuerda floja, debido a las constantes discusiones y tensiones que ha protagonizado con su esposo, Andrés Gómez.

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Estas situaciones, que han quedado registradas frente a las cámaras, se han viralizado rápidamente en las redes sociales, donde miles de usuarios han reaccionado con opiniones divididas. Mientras algunos defienden a la participante y aseguran que las presiones del encierro afectan la convivencia, otros han cuestionado fuertemente su actitud y comportamiento con su esposo dentro de la casa.

Una de las discusiones que más llamó la atención de los televidentes estuvo relacionada con la fuerte polémica que Beba protagonizó con Mariana Zapata, pues su esposo le pidió controlar sus emociones y no darle mayor importancia al caso para evitar sentimientos negativos.

Ante este consejo, Beba reaccionó defendiendo su postura y señalando que es libre de sentir lo que considere necesario. No obstante, Andrés Gómez le insistió en que dejara atrás cualquier resentimiento y le deseara lo mejor a ella.

Tras esta discusión, que por un momento se subió de tono, la pareja intentó retomar su conversación de la mejor manera, pero para los televidentes fue evidente la tensión que se generó entre los dos dentro de la competencia, convirtiéndolo en uno de los temas más comentados de la semana.

Por otro lado, durante una dinámica de baile frente a las cámaras, Beba saco a relucir una de las crisis más difíciles de su relación. Según relató, ambos llegaron a tomar la decisión de terminar, aunque prefirió no revelar en detalle los motivos de la ruptura.

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Esta revelación se dio luego de la concursante recordara la única vez que han salido a bailar juntos en sus casi cinco años de relación, un hecho poco habitual en sus rutinas de pareja que ocurrió como parte de un intento de reconciliación.

“Habíamos terminado porque ahí donde lo ven él no es ninguna perita en dulce, no. El hombre a mí me hizo unas y no voy a decir cuáles”, comentó Beba.

Minutos después de estas declaraciones, su esposo manifestó su incomodidad y le pidió tocar el tema una vez estén fuera del programa, lejos de las cámaras.