Karina García se fue en contra del esposo de Beba, por quitarse la camisa en ‘La casa de los famosos’: “Llamar la atención”

Noche a noche, la casa de los famosos Colombia continúa su competencia, la cual se pone más interesante con cada capítulo, pues la convivencia de los famosos hace que se den discusiones, amores, inconvenientes, tristezas, y mucho más.

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A lo largo de la competencia, Beba de la Cruz ha sido una de las participantes más polémicas de la tercera temporada y en recientemente recibió la visita de su esposo Andrés en el congelados, el cual recibió el disgusto de los internautas e incluso de Karina García, exparticipante del mismo reality y presentadora en el programa Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos.

“A mi como mujer no me gustó. Siento que él hubiese podido tener un detalle diferente con ella. Muchas personas en redes también sienten que él lo hizo también como por captar público, como por llamar un poquito la atención”, dijo la influencer.

La exparticipante se fue con toda en contra del hombre y de su corta visita, pues no le pareció correcto que en vez de llevarle algún detalle a su esposa, ya que vive una experiencia de aislamiento y convivencia bastante fuerte, le diera unas palabras de ánimo algo superficiales y le dejara solamente su camisa, la cual se quitó en frente de todos.

“Me hubiera parecido patético que se quitara la camisa y mostrara los cuadritos en televisión nacional con su esposa vulnerable. O sea, no sé, era un momento para ella de darle un beso a su mujer, decirle ‘Mi reina, te amo, acá estoy’. Un peluche, unas flores, una carta”, añadió.

Por último, Karina fue clara en mencionar que le pareció que este acto estuvo de más en su visita a la casa más famosa de Colombia: “Si quiero que mi esposa tenga mi perfume, un peluchito, le echo perfume, o sea, siento que lo de la camisa, siento que fue totalmente innecesario. Siento que fue más un momento para robar el foco él y lo logró”.

Bastantes personas a través de las redes sociales compartieron la misma opinión que la panelista, pues tampoco les gustó que la visita hubiera sido tan poco llamativa.

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“No, mucho músculo poco detallista, no le alcanzó ni pa’ un peluche y el discurso? nada que ver”; “¿No tener 10 minutos de su vida para llevarle un detalle? ¿Solo te dejo mi olor? No me joda"; “Quería mostrarse, no fue en realidad a darle ánimos, nada que ver la quitada de camisa. No va”; “El congelado más ridículo”; “Gas ese señor, y tacaño”; “El tipo quería era lucirse y mostrar sus músculos. Ni siquiera un beso le dio”, fueron algunos de los comentarios.