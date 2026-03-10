Hermana de Edeivin dio dura opinión sobre su romance con Mariana Zapata: “Malo eligiendo”

La casa de los famosos Colombia es actualmente una de las producciones más exitosas a nivel nacional, pues a lo largo de varias semanas, los televidentes han logrado conectar con las estrellas que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’ y cada uno de los movimientos que han tenido dentro del reality del Canal RCN.

Una de las historias que más han llamado la atención en los últimos días ha sido el romance de Eidevin y Mariana Zapata, pues han vivido varios momentos especiales a lo largo de la temporada, e incluso, el actor y creador de contenido solicitó a la producción tener una cena especial con su compañera.

Para esto, tuvo que cumplir con algunas misiones, las cuales buscaban convertir su esfuerzo en premios como decoración música y comida. Esto llamó la atención de los televidentes, quienes se han emocionado por la relación que podría surgir, pero a su vez se han mostrado en contra de que esté con la influenciadora paisa.

Por medio de sus redes sociales, una de las hermanas de Eidevin se manifestó al respecto y dejó en claro que no está de acuerdo con las decisiones de su hermano. Sin embargo, dejó en claro que lo apoyará en lo que resta de la competencia.

“Mi hermano es buen tío con sus sobrinas, pero malo eligiendo una buena mujer. Aún así te queremos, hombre noble”, escribió.

El castigo que recibió Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos Colombia’

Recientemente, la creadora de contenido recibió una sanción por parte de ‘El Jefe’ pues en compañía de su amiga Beba de la Cruz incumplieron el reglamento del reality al taparse los micrófonos y hablar por señas en medio de la fiesta.

Esto fue identificado por los responsables de la producción y rapidamente fueron castigadas al tener que pasar toda la noche dentro del calabozo.