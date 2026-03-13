Decisión radical que tomarían en ‘La casa de los famosos 3′; podría cambiar el rumbo del juego

La tercera temporada de La casa de los famosos sigue avanzando entre momentos de tensión, sorpresas y situaciones que no pasan desapercibidas para quienes siguen el reality. La llegada de Melissa Gate sacudió la dinámica dentro de la casa, generando cambios en las relaciones entre los participantes y obligándolos a replantear las estrategias que venían manejando en la competencia.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo hicieron frente a delicado tema por ‘La casa de los famosos’; expusieron incómoda situación

Con el paso de los días de convivencia, cada celebridad ha ido formando su propio grupo de apoyo, tomando decisiones arriesgadas que buscan fortalecer su posición frente al público y acercarlos a la final. Estas jugadas han sido clave para mantenerse dentro del programa y ganar protagonismo en el desarrollo del juego.

Aunque las discusiones y diferencias entre los concursantes son constantes, el rumbo del reality también está marcado por las votaciones del público y por las reacciones que surgen en redes sociales.

Sin embargo, recientemente, se conoció una decisión que tomó la producción con respecto al juego, dándole un giro a las dinámicas que hay dentro de la convivencia.

Decisión radical que tomaron en ‘La casa de los famosos 3′

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video de Qué hay pa’ dañar, Roberto Velásquez, productor del formato, explicó una medida que implementaría su equipo de trabajo, buscando que la esencia no se perdiera.

En lo mencionado ante micrófonos, por el momento ya no habría el polémico cine tan seguido como en el pasado, ya que se percataron de que esto cohibía y cambiaba a los participantes.

Según comentó el locutor, al exponer las situaciones dentro de la casa todo empezaba a cambiar y tornarse diferente, pues los famosos ya no actuaban igual y se medían en sus diálogos, comportamientos y acciones.

“A partir de ese momento, los famosos nunca vuelven a ser los mismos y en lo único que piensan es en el cine. La semana siguiente del cine es una total mie%&$, la casa se frena demasiado. En la primera temporada un famoso después del cine entró a tratamiento con psicología mañana y tarde”, dijo.

“Se vio tan mal y reflejado en lo que criticaba, que se volvió mier$%. El cine es traicionarlos, y así como los cuidamos, el cine de alguna manera es traicionarlos. La Jefa prefiere darle espera a ese que es uno de los ‘booms’ más grandes y que pasan siempre. Ya no van a querer hablar o querer decir”, aseguró.

De esta forma, el cine ya no ocurrirá seguido y tomará tiempo, dándole espacio a que se desarrollen situaciones que después exploten.

De igual manera, se anunció que los porcentajes podrían tener un cambio radical en las siguientes semanas, a raíz de peticiones que hicieron los televidentes. Velásquez comentó que se estaba contemplando esta transformación, llevando a que los famosos no tuvieran conocimiento de esto.

“Están trabajando en eso”, aseguró.