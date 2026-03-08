Juanse Laverde, nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos’; no pudo sacarse espinita al dejar el reality

La tercera temporada del reality La casa de los famosos Colombia se estrenó en la noche del lunes festivo 12 de enero y, desde entonces, su grupo de participantes no ha dejado de generar conversación entre los seguidores del programa.

Marcela Reyes rompió el silencio y habló de su polémica salida de ‘La casa de los famosos 3′

Aunque durante los primeros días en redes sociales muchos aseguraban que “no pasaba nada” dentro de la casa y que había varios “muebles” (término que usan los fans del formato para referirse a quienes casi no generan contenido), con el paso de las semanas la convivencia empezó a calentarse.

Las discusiones, roces y algunas enemistades comenzaron a aparecer entre los famosos.

La tensión volvió a sentirse este domingo 8 de marzo, cuando se vivió una nueva gala de posicionamiento y eliminación. En esa jornada, uno de los participantes tuvo que abandonar la llamada casa más famosa del país, luego de conocer la votación del público.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en ‘La casa de los famosos’?

Para esta ocasión, la placa de nominados quedó conformada por seis competidores: Alexa Torrex, Juancho Arango, Yuli Ruiz, Eidevin López, Juan Palau y Juanse Laverde.

Durante la emisión al aire de este domingo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán se conectaron en vivo con la casa para mostrar los primeros porcentajes de votación.

Tras verlos en pantalla, cada uno de los nominados intentó adivinar cuál de esos resultados le correspondía.

Estos fueron los primeros personajes que vieron los famosos:

34.09%

27.33%

12.57%

10.83%

10.13%

5.05%

El actor Juancho Arango dijo que se ubicaba en el porcentaje más alto al igual que Alexa Torrex, en el segundo más alto se ubicó Yuli Ruiz. Seguido a ellos dos estuvo Eidevin López y Juan Palau. Por último, Juanse Laverde fue el menos optimista y se ubicó en el 10.83%.

¿Quién es el eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia?

La primera persona en ingresar a la casa fue la influencer y cantante Alexa Torrex con un 33.92%. Seguido de la cantante, ingresó a la casa en segundo lugar con un 27.51% Yuli Ruiz.

En tercer lugar, por votación del público, la tercera persona en ingresar a la casa con un porcentaje del 12.56 fue Eidevin López. La cuarta persona que ingresó con un 10.82% fue el actor y cantante Juan Palau.

Con un 10.15% vs. 5.04%, el eliminado de La casa de los famosos Colombia fue el joven cantante Juanse Laverde, dejando así que Juancho Arango entrara nuevamente a la casa.

Sanciones en ‘La casa de los famosos Colombia’

Al finalizar el posicionamiento, El Jefe se conectó con los famosos y les comentó que tres de ellos habían cometido falta, y por esto recibirían castigos.

Esto fue dirigido a Mariana Zapata, Beba de la Cruz y Alexa. Según dijo ‘El Jefe’, las tres mujeres tendrán que pasar la noche en el calabozo.