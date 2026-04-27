La familia de Karol G desde hace algunas semanas enfrenta diferentes situaciones que se han convertido en foco mediático del país.

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Algunas de las situaciones que han dado de qué hablar en la familia Giraldo son la ruptura de Karol G con Feid; la muerte de la tía Teresa; el problema con Verónica Giraldo, su salud mental y las polémicas con su expareja, entre otros.

En los últimos días se conoció que la familia de la famosa cantante antioqueña está de luto, pues su tía Teresa, uno de los pilares de su familia, falleció.

Hermana de Karol G confirmó muerte de un ser querido. Foto: Instagram: @karolg

Fue Jessica Giraldo quien a través de las historias en su cuenta de Instagram confirmó el fallecimiento de su ser querido.

“El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra. Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso. Honraremos siempre tu legado de amor, de solidaridad y de unión familiar”, escribió.

Jessica Giraldo, hermana de Karol G, mostró que la familia está de luto. Foto: Instagram: @yegiraldo_

A raíz de esta dolorosa situación, algunas de las hermanas de Karol G se han pronunciando en sus redes sociales mostrando el profundo afecto que le tenían a su tía, y lo afectadas que están por su partida.

Katherine Giraldo, media hermana de Karol G también se pronunció al respecto en su momento, y después de que se diera el velorio, sorprendió con una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde dejó ver que no tendría una muy buena relación con su padre.

“No tener el amor de una madre porque murió, duele. Pero no tener el amor de un padre que sí vive, mata!”, escribió Katherine luego de la muerte de su tía Teresa en su cuenta, dejando al aire la duda de lo que sucede al interior de esa relación entre padre e hija.

Esta publicación de Katherine llegó a sonar bastante y por esta razón, hubo reacción y comentarios de algunos internautas: “Ahora que Karol G es famosa fue que le nació el dolor, antes no vimos noticias de ella”; “Ella escribe lo que quiera porque es su vida, es su dolor”; “Ella tiene sus negocios, no necesita fama, pero el padre de Karol se nota que es bien complicado y solapado. Cómo se debió sentir ella al ver que su padre estaba ahí tan cera, pero a la vez tan lejos”, son algunos de los comentarios.