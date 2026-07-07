La reacción del técnico de Suiza tras eliminar a Colombia en el Mundial 2026: “No es invencible”

La Selección Colombia le puso todo el corazón, pero no le alcanzó y fue eliminada en la tanda de penales con un 4-3 a manos de Suiza, que disputará contra la única selección americana sobreviviente, Argentina, un pase a semifinales del Mundial 2026. Todo esto tiene al país envuelto en dolor, más allá de que se compitió hasta el final y los cuartos de final eran el objetivo en Norteamérica.

Descarado pisotón a Daniel Muñoz: Xhaka lo golpeó y el VAR lo pasó por alto en el Mundial 2026

Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia tras enfrentar a Suiza en el Mundial 2026

El equipo colombiano tuvo sus oportunidades en Vancouver, Canadá, pero como en todo el torneo, faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los once metros.

No solo el portero del Borussia Dortmund, los palos y la mala definición condenaron a Colombia. El técnico de Suiza, Murat Yakin, se pronunció tras el juego en el BC Place.

El seleccionador, en medio de su alegría, consideró que es “un sueño” medirse en cuartos de final del Mundial 2026 con la Argentina de Lionel Messi, que también sufrió ante la Egipto de Mohamed Salah para pasar de ronda.

Lionel Messi dio gol y asistencia para la victoria de Argentina sobre Egipto. Foto: Getty Images

“Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad”, comentó Yakin en rueda de prensa.

Más palabras del DT de Suiza tras eliminar a Colombia

“Este va a ser un partido muy interesante (contra Argentina). Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble”, consideró el entrenador suizo.

Argentina necesitó tiempo suplementario para doblegar 3-2 a la sorprendente Cabo Verde den dieciseisavos de final y protagonizó una remontada épica ante Egipto, al que venció también por 3-2, para llegar a cuartos con polémicas arbitrales de por medio.

“Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo”, comentó Yakin.

Para el lateral izquierdo, Ricardo Rodríguez, una de las figuras de Suiza, “Argentina es un equipazo, con jugadores muy fuertes y un buen entrenador”, y “tienen al mejor”, dijo, en alusión a Messi.

Sábado, 11 de julio

Argentina vs. Suiza

Hora: 8:00 p.m.

Canal: DirecTV