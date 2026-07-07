Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia tras enfrentar a Suiza en el Mundial 2026

La Selección Colombia se despide del Mundial 2026 en medio de lágrimas tras caer en los octavos de final a manos de una aguerrida Suiza, que de a poco la fue superando en la cancha del BC Place de Vancouver, Canadá. Los suizos lograron ser un muro imbatible para los colombianos y en penaltis los europeos mostraron más fortaleza.

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Tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, el partido fue al alargue y allí Colombia siguió con la insuficiencia de gol. Fue el tercer tiempo extra de la Tricolor en la historia de la Copa del Mundo tras Camerún en Italia 1990 e Inglaterra en Rusia 2018. El equipo colombiano se vio incómoda, con pocas opciones de gol por momentos y graves errores en la definición. Suiza pudo dar el golpe en el final en los penaltis con un 4-3 que desató las lágrimas.

Tras esta eliminación, Colombia entra en una etapa de preparación a la Copa América 2028, que se jugaría otra vez en Estados Unidos tras la negativa a Ecuador por tema de infraestructura. Así también aumenta la expectativa por el plan de clasificación que la Conmebol y la Fifa determinarán para el Mundial 2030.

Próximo partido de la Selección Colombia

Según el cronograma, la primera Fecha Fifa inmediatamente finalizado el Mundial en Norteamérica es a comienzos de septiembre. Luego, habrá nueva convocatoria 30 días después, en octubre. La Tricolor, antes de esto, espera tener más cambios y está en duda, por ejemplo, la continuidad de Néstor Lorenzo.

Así las cosas, el próximo partido de la Selección Colombia Masculina de Mayores sería entre el jueves 3 y el martes 8 de septiembre, con rival por definir y que se confirmará finalizada la Copa del Mundo.

Luis Díaz no pudo contener el llanto al ser eliminado con la Selección Colombia del Mundial, tras perder en la tanda de penales ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Pantallazo de Video

Pensando en una eventual preparación para la Copa del Mundo y una tentativa Nations League unida la Conmebol con la Concacaf, el rival podría ser algún colega sudamericano o de Norteamérica. Equipos como Chile, Perú, Bolivia y Venezuela, que no fueron al Mundial 2026, esperan medirse con alguna clasificada y Colombia podría ser tenida en cuenta.

De resto, Colombia no tendrá más eventos oficiales en un corto plazo y los ojos también se colocan en cómo será el formato de clasificación para la cita del 2030 que le podría dejar automáticamente clasificada y ahí se armaría una Nations League como nuevo trofeo de la región.

Asimismo, no se descarta alguna invitación a la Copa Oro de la Concacaf en el 2027, donde se ampliaría el número de participantes a 24 selecciones.