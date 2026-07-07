Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia tras enfrentar a Suiza en el Mundial 2026

La Selección Colombia se despide del Mundial 2026 en medio de lágrimas tras caer en los octavos de final a manos de una aguerrida Suiza, que de a poco la fue superando en la cancha del BC Place de Vancouver, Canadá. Los suizos lograron ser un muro imbatible para los colombianos y en penaltis los europeos mostraron más fortaleza.
Tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, el partido fue al alargue y allí Colombia siguió con la insuficiencia de gol. Fue el tercer tiempo extra de la Tricolor en la historia de la Copa del Mundo tras Camerún en Italia 1990 e Inglaterra en Rusia 2018. El equipo colombiano se vio incómoda, con pocas opciones de gol por momentos y graves errores en la definición. Suiza pudo dar el golpe en el final en los penaltis con un 4-3 que desató las lágrimas.
Tras esta eliminación, Colombia entra en una etapa de preparación a la Copa América 2028, que se jugaría otra vez en Estados Unidos tras la negativa a Ecuador por tema de infraestructura. Así también aumenta la expectativa por el plan de clasificación que la Conmebol y la Fifa determinarán para el Mundial 2030.
Próximo partido de la Selección Colombia
Según el cronograma, la primera Fecha Fifa inmediatamente finalizado el Mundial en Norteamérica es a comienzos de septiembre. Luego, habrá nueva convocatoria 30 días después, en octubre. La Tricolor, antes de esto, espera tener más cambios y está en duda, por ejemplo, la continuidad de Néstor Lorenzo.
Así las cosas, el próximo partido de la Selección Colombia Masculina de Mayores sería entre el jueves 3 y el martes 8 de septiembre, con rival por definir y que se confirmará finalizada la Copa del Mundo.
Pensando en una eventual preparación para la Copa del Mundo y una tentativa Nations League unida la Conmebol con la Concacaf, el rival podría ser algún colega sudamericano o de Norteamérica. Equipos como Chile, Perú, Bolivia y Venezuela, que no fueron al Mundial 2026, esperan medirse con alguna clasificada y Colombia podría ser tenida en cuenta.
De resto, Colombia no tendrá más eventos oficiales en un corto plazo y los ojos también se colocan en cómo será el formato de clasificación para la cita del 2030 que le podría dejar automáticamente clasificada y ahí se armaría una Nations League como nuevo trofeo de la región.
Asimismo, no se descarta alguna invitación a la Copa Oro de la Concacaf en el 2027, donde se ampliaría el número de participantes a 24 selecciones.