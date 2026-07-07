Clasificados y cruces de los cuartos de final del Mundial 2026: día, hora y canal para verlos

Se terminó con el partido Suiza vs. Colombia una nueva fase del Mundial 2026. Fueron un total de ocho cruces en octavos de final, que dejaron a ocho naciones clasificadas a la próxima instancia: cuartos de final. La lista de clasificados quedó así:

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Noruega

Inglaterra

Argentina

Suiza

Dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026: Suiza fulminó el sueño cafetero en los penales

Dichas selecciones jugarán por el paso a la ronda de semifinales y seguirán en busca de la final que está proyectada a jugarse el próximo 19 de julio en Miami, Estados Unidos.

Sobre los enfrentamientos, días, horas y canal para verlos también ya existe programación para Colombia. El primer partido será el próximo jueves, 9 de julio, y el último se dará el sábado próximo, 11 del mes en curso.

Así quedaron los cruces de cuartos de final:

Jueves, 9 de julio

Francia vs. Marruecos

Hora: 3:00 p.m.

Canal: DirecTV

Viernes, 10 de julio

España vs. Bélgica

Hora: 2:00 p.m.

Canal: DirecTV

Sábado, 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra

Hora: 4:00 p.m.

Canal: DirecTV

Sábado, 11 de julio

Argentina vs. Suiza

Hora: 8:00 p.m.

Canal: DirecTV

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Argentina y Suiza, los últimos en clasificar

Durante el primer turno del martes, la que sufrió para pasar a la siguiente ronda fue Argentina. A la vigente campeona mundial le costó de más jugar ante Egipto, la cual iba ganando hasta el último tramo por resultado de 2-0.

Posterior a esto, en el último cuarto de los 90′, la albiceleste recobró lo mejor de su fútbol. Anotaciones de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández les dieron el paso a cuartos a los sudamericanos, que jugarán ahora con Suiza.

Lionel Messi sigue en carrera por revalidar el título de la Copa Mundo. Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

Colombia llevó hasta los cobros del tiro penal la definición por el paso a cuartos de final. En varios tramos de los 120 minutos fue mejor, pero le faltó la efectividad que a lo largo de todo el torneo le pesó. Oportunidades claras de Jáminton Campaz terminaron pagándose caro en la tanda de penales.

Allí donde la suerte también juega, Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández dilapidaron sus cobros. Por los rivales solo Manuel Akanji falló dejando el resultado a favor de los suizos por marcador de 4-3.

Francia, España y Argentina, los favoritos

Como los pronósticos lo decían previo al inicio de la Copa Mundo, varios de los aspirantes al título por las nóminas que llevaron están en los cuartos de final.

Francia se ha paseado de manera tranquila en las rondas iniciales. Apenas hasta en la siguiente ronda puede que Noruega le ponga en aprietos. El poder contar con un goleador de lujo como Kylian Mbappé ha marcado la diferencia.

Mbappé, una de las figuras más relucientes del presente Mundial 2026. Foto: Getty Images

España sin mucho brillo, pero yendo de menos a más ha sacado adelante sus llaves. Ante Portugal en el remate del partido corrió con la suerte de un gol que lo sentenció todo a su favor.

De Inglaterra hay que decir que no se lleva todos los focos, pero que avanza de buena forma a las rondas más complejas. Por su parte, Argentina se apoya en la figura de Leo Messi que sigue siendo desequilibrante.