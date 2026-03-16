¿Le faltó pelear más? Beba expuso las razones por las que cree que fue eliminada de ‘La casa de los famosos’

La más reciente gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia estuvo cargada de tensión y momentos incómodos entre los participantes.

En esta noche de eliminación, el proceso tuvo un giro: por orden del “Jefe”, los porcentajes de votación no se revelaron durante la gala.

En cambio, los nombres de los concursantes salvados se fueron anunciando uno a uno, aumentando la expectativa tanto dentro como fuera del programa.

La primera en escuchar su nombre y regresar a la casa fue la creadora de contenido y empresaria Manuela Gómez, quien celebró el respaldo de la audiencia.

Poco después llegó el turno de Campanita, que, fiel a su estilo, no dejó pasar el momento para festejar con algunos de sus característicos pasos de baile.

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La tercera participante salvada fue Alexa Torrex, quien se mostró bastante conmovida al saber que el público decidió mantenerla en competencia.

Dejándose ver afectada, agradeció el apoyo que ha recibido durante su paso por el reality. Más adelante también se confirmó el regreso de Juanda Caribe, sumándose así a la lista de concursantes que continúan en el juego.

Beba rompió el silencio por su eliminación y habló de las razones de su salida

Una vez fuera de la casa y estando en el set de grabación junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores del formato, Beba respondió la pregunta de Giraldo a cuáles creía ella que eran las razones por las que había salido eliminada.

Previamente, Beba se había mostrado bastante desconcertada y manifestó que lo que cree es que la semana que vivió le jugó en contra.

“Yo estoy superorgullosa de lo que hice. Yo creo que la gente de pronto quería ver más pelea de mi parte. Yo me regulé mucho en ciertas ocasiones, no sé si esta semana me jugó en contra”, dijo.

De igual forma, habló de su amistad con Valentino Lázaro y de cómo vivió sus días dentro del reality junto a él: “Estuve en la habitación del poder con Tino. Tino tiene su forma de ser; yo lo dejo ser. A veces trato también como de aguantarlo y decirle: ‘esto no se debe, esto sí se debe’”.

Las personas en redes sociales no tardaron en reaccionar a su eliminación: “Súper feliz que salió Beba. Se logró, primer placazo y pa’ fuera”; “Muy feliz de esa salida”; “ojalá y lea todos los comentarios de felicidad que tenemos de que salió”; “dizque más pelea, jajaja, esta niña es insoportable”; “ella es funable por donde la miren, no se ayuda”; “que se vaya a ponerle la camisa al esposo y de paso que le lleve flores y un peluche”, fueron algunos de los comentarios.