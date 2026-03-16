Hermana de Eidevin López lo bajó de la nube en congelados por su relación con Mariana Zapata: “No viniste a mendigar amor”

Un nuevo congelado se dio en la casa de los famosos en la noche del domingo 15 de marzo. En esta oportunidad, el famoso que tuvo la oportunidad de ver a uno de sus familiares en persona fue Eidevin López.

Decisión radical que tomarían en ‘La casa de los famosos 3′; podría cambiar el rumbo del juego

Antes de que comenzara la gala, ‘El Jefe’ los congeló a todos para permitir así la entrada de la hermana y la sobrina de Eidevin.

Con una actitud arrolladora, la mujer ingresó a la casa más famosa de Colombia y dio lo que para muchos internautas fue el mejor congelado de toda la temporada, pues le habló a su hermano con la verdad y tiró uno que otro comentario directo a personas que podrían estar entorpeciendo el juego de su hermano.

En primer lugar, aprovechó su visita para hablarle con el corazón a su familiar y decirle que tanto ella como todos en casa estaban demasiado orgullosos de él.

“Estoy muy orgullosa de ti, todos estamos demasiado orgullosos de ti, en serio”, dijo inicialmente.

Si bien muchos familiares entran y les dicen a los participantes que lo están haciendo bien, la hermana de Eidevin aprovechó el momento para pedirle que cambiara su juego: “Necesito que me hagas un favor, cambios, necesito cambios. Necesito que hagas más contenido”, le dijo mirándolo a los ojos.

De una manera muy segura, también le pidió que recordara que él está allá para cumplir sus sueños y le recalcó que ninguno de sus compañeros va a dejar sus sueños por los de él.

De igual forma, le pidió que se activara más frente a las cámaras: “Haz más contenido con Campanita, con la señorita Karola. Los tres hacen un trío espectacular”, añadió.

Una de las cosas que ha llamado más la atención en cuanto a Eidevin López es el acercamiento amoroso que ha tenido con la influencer Mariana Zapata, y al parecer, esto no es del agrado de su familia, por lo que su hermana le dijo:

“No viniste a mendigar amor, para nada. No eres plato de tercera mesa. Necesito que te pongas los pantalones y me des más, juega”, señaló.

En cuanto a intereses amorosos, muchas personas en redes sociales han mencionado que la persona que realmente le llama la atención al participante es Karola, y según de Hoover su hermana, ella así es aprobada por la familia y le habló directamente a la participante:

“Karola, gracias por la bata para mi mamá. No vino tu suegra, pero vino tu cuñada. Gracias por todos los consejos que le has dado a mi hermano”, le dijo, haciéndola sentir parte de la familia.

Karina García se fue en contra del esposo de Beba, por quitarse la camisa en ‘La casa de los famosos’: “Llamar la atención”

La hermana de López sorprendió con un regalo para ella y le dijo mirándola de frente que la esperaban en su ciudad, en su casa:

“Este es un detalle de mi familia para ti. La K es de mi hermano, y la E es la tuya. Te esperamos en Valledupar, a ti sí te queremos por allá, ¿Ok?“, le dijo, entregándole dos pulseras, cada una con las iniciales de ellos.

Antes de abandonar la casa más famosa de Colombia, la hermana de López le tiró una pulla a beba antes de que fuera eliminada, ya que fue idea de ella crear el “romance” entre Eidevin y Mariana, sabiendo que a ella no le gustaba el hombre.

“Y tú, deja de estar fomentando relaciones donde no las hay, querida”, afirmó.

Recorriendo el pasillo para salir de la casa, la hermana de Eidevin López le hizo una petición bastante clara al ‘Jefe’: “¿Pa’ cuándo la cena con Karola y Eidevin?”.