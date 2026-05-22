La jornada de este viernes avanzó con normalidad hasta el mediodía, cuando se reportaron diferentes manifestaciones en algunos puntos clave de la movilidad de Bogotá, las cuales alteraron significativamente el tránsito por el norte y sur de la capital.

Alcalde Carlos Fernando Galán arremete contra el Gobierno Petro tras manifestaciones: “Son ataques a la democracia”

Los bloqueos también alteraron las operaciones del sistema integrado de transporte masivo; por dicha razón, se recomienda actualizarse constantemente respecto al estado de las vías y rutas que se planea utilizar para el retorno a casa.

Actualidad de las vías

3:50 p.m.: Afectaciones a TransMilenio

Los servicios duales y locales que toman regularmente la carrera 11 tuvieron que usar desvíos para continuar sus operaciones debido a manifestaciones ajenas al servicio.

⏰#TMAhora: (3:26 p. m.)



📍Actualización calle 72 con carrera 11



🚨Por concentración ajena a la operación en la calle 72 con carrera 11, los buses duales y de TransMiZonal en el sector siguen con desvíos preventivos. pic.twitter.com/SWOeKHK1tn — TransMilenio (@TransMilenio) May 22, 2026

3:30 p.m.: Manifestaciones en el norte

Se reportan bloqueos en los siguientes puntos del norte de Bogotá:

Calle 72 con carrera 9

Calle 72 con carrera 10

Carrera 11 con calle 74

Carrera 11 con calle 75

Carrera 11 con calle 76

Se recomienda a los conductores no utilizar vías aledañas a la Universidad Pedagógica, puesto que es el epicentro de la protesta que altera el tráfico de la capital del país a esta hora.