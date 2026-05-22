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En vivo | Así avanza la movilidad en Bogotá este viernes 22 de mayo: protestas alteran el orden público

Entérese de la actualidad de las vías de la capital del país.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

22 de mayo de 2026 a las 3:41 p. m.
Persisten los bloqueos en la Carrera 11 con calle 73.
Persisten los bloqueos en la Carrera 11 con calle 73. Foto: @BogotaTransito

La jornada de este viernes avanzó con normalidad hasta el mediodía, cuando se reportaron diferentes manifestaciones en algunos puntos clave de la movilidad de Bogotá, las cuales alteraron significativamente el tránsito por el norte y sur de la capital.

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Los bloqueos también alteraron las operaciones del sistema integrado de transporte masivo; por dicha razón, se recomienda actualizarse constantemente respecto al estado de las vías y rutas que se planea utilizar para el retorno a casa.

Actualidad de las vías

3:50 p.m.: Afectaciones a TransMilenio

Los servicios duales y locales que toman regularmente la carrera 11 tuvieron que usar desvíos para continuar sus operaciones debido a manifestaciones ajenas al servicio.

3:30 p.m.: Manifestaciones en el norte

Se reportan bloqueos en los siguientes puntos del norte de Bogotá:

  • Calle 72 con carrera 9
  • Calle 72 con carrera 10
  • Carrera 11 con calle 74
  • Carrera 11 con calle 75
  • Carrera 11 con calle 76

Se recomienda a los conductores no utilizar vías aledañas a la Universidad Pedagógica, puesto que es el epicentro de la protesta que altera el tráfico de la capital del país a esta hora.