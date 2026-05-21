Así puede inscribirse al curso de conducción gratuito para motociclistas novatos en Bogotá

Cada vez son más los ciudadanos interesados en aprender a conducir correctamente una motocicleta. Este es uno de los vehículos que mantiene una tendencia al alza en la capital, debido a la utilidad de este vehículo como medio de transporte particular y herramienta de trabajo.

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Ante este panorama, la administración local implementó una jornada de capacitación orientada a mitigar los índices de accidentalidad en las vías de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito de Bogotá organizaron un taller teórico-práctico de conducción sin costo, programado para el sábado 23 de mayo de 2026 en el barrio Villa del Río, ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

La convocatoria está dirigida de forma prioritaria a los conductores que registren dos años o menos de experiencia en el manejo de este tipo de vehículos.

Objetivo principal de la capacitación

El propósito del programa es actualizar los conocimientos de los usuarios en técnicas de maniobra y promover hábitos preventivos en el tránsito diario.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, la iniciativa forma parte de la Estrategia Distrital de Seguridad Vial, cuyo fin principal es la reducción de víctimas en los corredores viales mediante la pedagogía ciudadana. Los asistentes admitidos deberán asistir con su propio vehículo y portar la licencia de conducción vigente para desarrollar las prácticas en los espacios asignados.

¡Atención, motociclista! Esta invitación es para ti.🤓



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📍Calle 55 A Sur con carrera 67 (Bahía del salón comunal de Villa del… pic.twitter.com/uhDpfO9gX0 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 16, 2026

El plan de estudios está estructurado en cinco componentes temáticos que abordan desde el análisis de las causas de los siniestros viales en la capital hasta el estudio de la normativa de tránsito actual, las causales de inmovilización y las sanciones vigentes.

Asimismo, se imparten pautas sobre el uso correcto de los elementos de protección, las certificaciones técnicas que deben cumplir los cascos y los factores de riesgo asociados a la velocidad.

Horario del evento

El taller se llevará a cabo en la calle 55 A sur con carrera 67, en la bahía del Salón Comunal de Villa del Río, en el suroccidente de Bogotá, desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 m.

El Distrito habilitó un registro previo en las plataformas oficiales de la Secretaría de Movilidad, disponiendo de un canal específico para la inscripción de mujeres interesadas en la jornada. “Nos importa la protección de su vida en las vías, por eso queremos que fortalezcan sus conocimientos en técnicas de conducción, normatividad y seguridad vial”, señalaron voceros de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de sus canales oficiales.