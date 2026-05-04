A la hora de manejar un vehículo, ya sea un automóvil o una motocicleta, siempre están detrás las enseñanzas de seguridad y educación que docentes y profesores de este ámbito inculcan durante las clases para aprender a conducir.

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Ya sea en el aspecto mecánico, hay que conocer a profundidad el carro que se va a manejar diariamente, los procesos de renovación del vehículo o cuándo debe ser llevado al taller; lo que también se tiene en cuenta son los aspectos físicos del conductor, ya sea si tiene alguna incapacidad o si necesita utilizar lentes para estar bajo el timón. E incluso lo que no se debe realizar antes de subirse, como estar en condiciones de alcohol.

No obstante, muchos conductores del país no tienen en cuenta otra condición para no manejar, en donde se encuentra el conducir por las vías o calles del país con fiebre, gripe o cualquier otro malestar físico que presente la persona al volante.

¿Qué consecuencias pueden recibir los conductores si manejan con malestares?

Aunque la ley colombiana no muestra que haya una infracción específica para aquellos conductores que manejen bajo algún malestar físico, bien es cierto que el Gobierno Nacional ha emitido una serie de normativas que establecen los límites claros donde la salud de la persona se vea afectada y esta perjudique su capacidad de manejar.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 769 de 2002. Cualquier persona con o en búsqueda de la licencia de conducción en Colombia debe demostrar a las autoridades de tránsito “la aptitud física, mental y de coordinación motriz”.

Los conductores no deben presentar alteraciones físicas y mentales que les afecten a la hora de conducir. Foto: Getty Images

Este hecho demuestra que todo ciudadano que desea conducir un vehículo en el país debe estar al 100% de capacidad. Si la persona no demuestra estas condiciones y presenta síntomas de mareo, congestión severa o incluso efectos de medicamentos, un agente de tránsito o las autoridades pueden tomar medidas preventivas para evitar un futuro accidente.

La ley también comenta sobre las consecuencias que pueden llegar a ocurrir si el conductor no está en las óptimas condiciones. Entre ellas, las autoridades pueden emitir una orden de inmovilización del vehículo donde transita el conductor, así como iniciar un proceso que derive en la suspensión de la licencia de conducción. Todo esto va acorde al nivel de afectación y de riesgo que represente la persona cuando conduzca.

Cabe recordar que los agentes de tránsito y el Gobierno Nacional realizan una sanción a aquellos que no cumplen con las normativas establecidas por la ley que garantizan las condiciones necesarias de seguridad. Es por ello que siempre se emiten las recomendaciones a los ciudadanos para evitar estar al mando de un vehículo en condiciones no óptimas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros mientras maneja en las vías de Colombia.