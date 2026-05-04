Carros podrán pedir comida, comprar entradas y reservar hoteles: esto es lo que se sabe hasta el momento

Muchos conductores en el país e incluso en el mundo desearían hacer varias cosas mientras uno se encuentra en un trancón, ya sea que el tiempo pase rápido para poder llegar a su respectivo destino, ver una serie o película, buscar rutas alternativas o incluso pedir algo para comer. Aunque esta última ha estado muchas veces en la cabeza de uno, no ha sido posible hasta ahora.

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En China ya se buscan ideas innovadoras o creaciones para que una persona que está atascada en alguna calle o vía pueda acceder no solo a este servicio, sino a muchos más. El pasado 24 de abril de 2026, la empresa Alibaba realizó el anuncio del Salón del Automóvil de Pekín, un pacto con el objetivo de integrar una inteligencia artificial (IA) llamada Qwen que permitirá a conductores poder adquirir ciertos beneficios.

Servicios que ofrece la IA Qwen

De acuerdo con la información que fue emitida por la empresa, la IA Qwen ofrece la disponibilidad de realizar pedidos de comida a domicilio, además de realizar la reservación de un hotel o hacer la compra de una entrada.

Alibaba comenta que este nuevo sistema ofrece una base de comprensión a las necesidades del conductor, intentando entender las acciones que quiere realizar en tiempo real el usuario y proponer opciones por medio de una lista de recados digitales mientras el usuario conduce su vehículo.

Fabricantes como BYD y SAIC Volkswagen avanzan en la integración de sistemas inteligentes en sus modelos. Foto: Getty Images

Esta IA estará implementada en el sistema de cabina de varios fabricantes de carros, entre ellos marcas notables como BYD y SAIC Volkswagen. Por el momento, no se saben las fechas exactas por modelo, aunque se afirma que es en un futuro cercano.

Dentro de los puntos clave que se realizaron en el anuncio, se encuentra el sistema de mezcla de procesamiento dentro del carro junto con la computación en la nube. Esto, según Alibaba, ayudará a que el asistente del conductor pueda responder sus inquietudes de manera más ágil, sin importar que el sistema pueda estar limitado.

Esto incluso tiene en cuenta los datos de privacidad del usuario. En el caso de Volkswagen, los asistentes de IA estarán diseñados para que, en su medida, tengan una protección sólida de los datos personales del conductor.

La evolución de vehículos eléctricos

El futuro de los vehículos eléctricos en el mundo deriva más hacia el software, donde cada marca, a través de los servicios que le otorga a los usuarios, busca diferenciarse más de la competencia, ofreciendo servicios más modernizados y, de esta manera, fidelizando a sus consumidores a depender únicamente de estos nuevos modos para adquirir beneficios de domicilios o reservas de hotel.

En el caso de Alibaba, este ya venía ofreciendo otros planes para los usuarios, entre ellos la experiencia de “cockpit” en julio de 2025, que tuvo de socio a la empresa Banma, donde la asistencia de IA ofrece la oportunidad de reservar mesas, realizar entradas o pedir rutas de transporte haciendo uso de un lenguaje natural.

Con el objetivo de ofrecer más que una experiencia de “habla y ya” al usuario, Alibaba comentó que se está llevando a cabo el modelo “multimodal” Qwen-Omini, el cual trabajará con distintas clases de información, para ser ejecutada por medio de NVIDIA DRIVE AGX Thor, un ordenador central que está pensado para cargas de IA y cuya función es unificar las funciones en un solo sistema.