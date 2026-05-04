¿Quién responde si tiene un accidente en apps de transporte? Esta es la norma en Colombia

En los últimos años se ha popularizado el uso de aplicaciones móviles para solicitar vehículos de transporte. En Colombia, taxis, carros particulares y motos hacen parte de estas plataformas.

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La llegada de este tipo de servicios no solo ha revolucionado la manera de movilizarse en el país, sino que también ha ofrecido soluciones de trabajo a miles de conductores.

Sin embargo, muchos usuarios desconocen las implicaciones de tener un accidente automovilístico mientras circulan en uno de estos vehículos. La mayoría de dudas giran alrededor de quién se hace responsable por los daños, lesiones o gastos médicos que puedan surgir.

En Colombia aún existe un debate sobre la regulación de este tipo de transportes. Aunque no está prohibido usarlos, la legislación colombiana aún no los ha establecido como formas de transporte público de pasajeros.

A pesar de ello, siguen siendo utilizadas con una alta demanda entre los usuarios. Los conductores han abogado por una regulación definitiva que les permita trabajar de manera legal.

En caso de accidente, la responsabilidad recaería sobre el conductor del vehículo. En ese caso, se debería revisar si existió algún tipo de infracción, como exceso de velocidad o violación de señales de tránsito.

La investigación realizada por las autoridades competentes de tránsito y su posterior informe deberían señalar quiénes son los responsables. Si se confirma que fue el conductor, tendría que responder civilmente por los daños y lesiones ocasionados.

¿El SOAT cubre al pasajero?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es una póliza obligatoria para todos los automotores que circulan por el país. En caso de accidente, el seguro cubre la atención médica, hospitalización, tratamientos, incapacidad y gastos funerarios.

El SOAT se encargaría de cubrir los daños causados en el siniestro, sin importar si el viaje fue solicitado por una aplicación. Si el vehículo sufrió un accidente, los pasajeros y el conductor deben revisar inmediatamente el estado del seguro.

Uber cuenta con una póliza en Colombia de Allianz Seguros. Foto: Ub

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En cuanto a la plataforma, la mayoría explican que son solo un intermediario tecnológico entre el usuario y el arrendador del vehículo. Sin embargo, se recomienda revisar los términos y condiciones de cada una.

En el caso de Uber, en Colombia cuenta con una póliza de Allianz Seguros que cubre responsabilidad civil y lesiones personales. Otras aplicaciones realizan trámites internos para desembolsar los gastos de pasajeros y conductores tras un accidente.