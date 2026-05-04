Placas verdes en Colombia: este es el significado legal de estas matrículas en el país

En el complejo ecosistema del tránsito y el transporte en Colombia, los distintivos visuales de los vehículos cumplen una función que va más allá de la simple identificación.

¿Carros con placas rojas en Colombia? Qué significan y por qué los vigila el MinTransporte

Una de las placas que genera mayor curiosidad entre los ciudadanos es aquella de fondo verde con caracteres blancos.

Contrario a las creencias populares que asocian este color con movilidad sostenible, su uso está estrictamente regulado para un sector específico de la logística nacional.

De acuerdo con las normativas vigentes del Ministerio de Transporte y lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, las placas de color verde están destinadas exclusivamente a remolques y semirremolques.

Las placas verdes están reservadas para remolques y semirremolques. Foto: Getty Images

Estas unidades, al carecer de propulsión propia y ser dependientes de un vehículo automotor (cabezote o unidad tractora), requieren una identificación independiente para efectos de control, registro y trazabilidad.

Marco legal y operatividad

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) exige que todo equipo de carga no motorizado que circule por las vías nacionales cuente con su propia matrícula.

Esta disposición técnica permite que las autoridades de control vial puedan verificar la legalidad de la unidad de carga de forma autónoma a la del vehículo que la arrastra.

Es fundamental entender que el remolque es considerado jurídicamente como un vehículo independiente. Por ello, portar la placa verde implica las siguientes obligaciones legales:

Tarjeta de Registro: Todo remolque debe poseer un documento equivalente a la licencia de tránsito.

Todo remolque debe poseer un documento equivalente a la licencia de tránsito. Dependiendo de su capacidad de carga y dimensiones, estas unidades deben cumplir con estándares técnicos de seguridad, frenado y señalización.

Identificación visible: La placa debe estar ubicada en la parte posterior de la unidad, garantizando su plena legibilidad para los sistemas de fotodetección y agentes de tránsito.

Una distinción necesaria en la carga pesada

El uso del color verde facilita la diferenciación operativa en los puertos, centros de logística y peajes del país. Mientras que el tractocamión porta una placa blanca (si es de servicio público) o amarilla (si es particular), el remolque mantiene su fondo verde.

Esta dualidad es clave en casos de siniestros viales o infracciones, ya que permite deslindar responsabilidades entre el propietario del motor y el dueño de la estructura de carga.

Las tractomulas y los remolques tienen placas diferentes. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Es pertinente aclarar que en Colombia la movilidad eléctrica no ha adoptado colores de placa diferenciados hasta la fecha; por tanto, el verde sigue siendo el distintivo técnico de la infraestructura de transporte de carga pesada.

¿Se puede estacionar moto y carro en un solo parqueadero de edificio? Esto dice la ley

Ignorar el registro de estas unidades o circular con placas en mal estado puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del equipo.