Dejaron en libertad a Valentina Mor tras capturarla por presunto robo a extranjero en la ciudad de Medellín

La creadora de contenido venezolana Valentina Velázquez, reconocida en el entorno digital como Valentina Mor, fue protagonista de un procedimiento policial en el barrio Colón de Medellín durante las últimas horas. Pese a los señalamientos iniciales por un presunto intento de hurto contra un ciudadano extranjero, la mujer fue dejada en libertad debido a la ausencia de una denuncia formal ante las autoridades competentes.

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Los hechos se registraron en la Comuna 10, más conocida como La Candelaria, específicamente en el sector del barrio Colón. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, uniformados de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje interceptaron un vehículo en el que se movilizaban tres personas: Velázquez y dos acompañantes masculinos.

El informe de las autoridades indica que los ocupantes del automóvil presentaban un aparente estado de embriaguez. La intervención se originó tras recibir alertas sobre movimientos bancarios sospechosos y el posible uso irregular de tarjetas de crédito pertenecientes a un turista extranjero. Según testimonios recolectados en la zona, se presumía que el grupo habría intentado concretar un hurto que, finalmente, no se materializó en flagrancia.

@kalldeelreydelplacer INFLUENCER: “VALENTiNA MOR” fue capturada por querer vaciar las cuentas bancarias de un Gringo. ¿Y donde fue capturada? en Medellín Mor 🤭 ♬ sonido original - Kallde "El Rey Del Placer"

La situación en el lugar de los hechos se tornó compleja cuando un grupo de ciudadanos intentó agredir a los implicados. Ante el riesgo de una alteración del orden público y para garantizar la integridad física de los retenidos, la Policía procedió a trasladar a Valentina Mor y a sus acompañantes al Centro de Traslado por Protección (CTP).

Simultáneamente, la Secretaría de Movilidad de Medellín realizó la inmovilización del vehículo en el que se desplazaban. Sin embargo, en el ámbito penal, el caso encontró un obstáculo procesal: la falta de una querella.

“Al momento del procedimiento ninguna persona interpuso denuncia formal, por lo que no se realizaron capturas judiciales”, señala la información oficial recopilada.

Bajo el marco jurídico colombiano, sin una denuncia que respalde el señalamiento o una situación de flagrancia debidamente tipificada por la víctima, las autoridades se vieron obligadas a dejar a la joven en libertad, aunque el caso permanece bajo verificación para establecer si existieron conductas delictivas adicionales.

Valentina Velázquez saltó a la fama digital tras la viralización de un video en el que, siendo ciudadana venezolana, fingía un marcado acento paisa asegurando ser oriunda de Medellín. Este fenómeno le permitió construir una comunidad en redes sociales, aunque su trayectoria ha estado acompañada de controversias legales previas.

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En 2023, Velázquez estuvo vinculada a un incidente en el sector de El Laguito, en Cartagena. En aquella ocasión, cámaras de seguridad de un establecimiento comercial registraron a la joven presuntamente sustrayendo elementos de valor, entre ellos un computador portátil y un reloj de alta gama. Aunque fue retenida por la Policía en la capital de Bolívar y los objetos fueron recuperados, la influencer también recuperó su libertad en ese momento tras los procedimientos de rigor.

Por ahora, las autoridades de Medellín mantienen el caso en etapa de indagación preliminar. Se espera establecer si el ciudadano extranjero afectado procederá con las acciones legales correspondientes.