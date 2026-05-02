Cayó alias Negro Uber, presunto cabecilla de los Comandos de Frontera, en Caquetá

En medio de operaciones militares en el departamento del Caquetá, tropas de la Segunda Brigada del Ejército Nacional capturaron un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc que operaba en esta región del país.

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Se trata del sujeto conocido con el alias de Negro Uber, quien es señalado como integrante de los Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc y presunto cabecilla de la unidad móvil La Paya, que tiene injerencia en zonas estratégicas del departamento de Putumayo, especialmente en la frontera.

La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Florencia, Caquetá, donde fue capturado por su presunta trayectoria criminal de aproximadamente nueve años dentro de esta organización ilegal.

El Ejército capturó a alias Negro Uber, presunto cabecilla de los Comandos de Frontera, en Caquetá Foto: Ejército

De acuerdo con las investigaciones, allí se habría desempeñado en diferentes roles, hasta alcanzar una posición de liderazgo, desde donde coordinaba actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas, el control de rutas ilícitas y el fortalecimiento logístico.

Alias Negro Uber estaría vinculado a la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública y al direccionamiento de actividades de reclutamiento y expansión territorial en zonas rurales, según explicaron las autoridades.

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El presunto cabecilla es requerido ante las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades competentes su respectiva judicialización.

El comandante de la Décima Segunda Brigada, general Sergio Armando Guzmán, aseguró que esta captura “contribuye al debilitamiento de las capacidades de mando, control y financiamiento de esta estructura, así como a la reducción de su accionar delictivo en la región sur del país”.

El Ejército capturó a alias Negro Uber, presunto cabecilla de los Comandos de Frontera, en Caquetá Foto: Ejército

El alto oficial también destacó que el resultado aporta a la disminución de factores de inestabilidad en la zona, impactando las economías ilícitas que afectan la gobernabilidad en territorios estratégicos de la Amazonía.