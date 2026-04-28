Un operativo adelantado por uniformados de la Policía Nacional en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, terminó con la captura de un hombre que portaba ilegalmente un arma de fuego mientras permanecía en inmediaciones de una iglesia donde se realizaba un velorio.

Golpe a las finanzas de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en Antioquia

El caso, que ocurrió en el barrio San Fernando Occidental, también llamó la atención de las autoridades porque el sujeto tenía en su poder cinco cédulas de ciudadanía.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la situación se presentó luego de que la central de radio alertara a las patrullas de vigilancia sobre la presencia de varias personas con actitud sospechosa a las afueras del templo religioso. Ante el reporte ciudadano, los uniformados llegaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

Según el informe oficial, al notar la presencia de los policías, uno de los hombres intentó evadir el procedimiento, comportamiento que despertó sospechas entre los agentes. “Al llegar al lugar, los policías observaron a un ciudadano que intentó evadir el procedimiento, por lo que fue abordado de manera inmediata”, señalaron las autoridades.

Durante el procedimiento de registro, los uniformados encontraron un revólver que el hombre portaba sin la documentación requerida. Además, en medio de la inspección hallaron cinco cédulas de ciudadanía, situación que ahora también hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales.

El teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos, confirmó que el capturado presenta antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, razón por la cual fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos correspondientes.

“La violencia policial es un fenómeno estructural”: Julián Triana propone crear un observatorio para vigilarlos

Las autoridades investigan si el hombre tendría relación con otros hechos delictivos registrados en la ciudad o si las cédulas encontradas en su poder habrían sido obtenidas de manera irregular.

Por ahora, la Policía no entregó mayores detalles sobre la identidad del capturado ni sobre el origen de los documentos hallados durante el procedimiento, pero se espera que den a conocer la información en las próximas horas.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso o que altere la seguridad y la convivencia en la capital del país. “Invitamos a la comunidad a informar oportunamente cualquier situación a través de la línea 123”, indicó el teniente coronel Beltrán Moreno.