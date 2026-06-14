La Fiscalía General de la Nación judicializó y logró que un juez enviara a prisión a Jaiver Arley Serna Areiza, conocido con el alias de ‘Mono Milicio’, señalado integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc y presunto responsable de varios hechos violentos ocurridos en el norte y nordeste de Antioquia.

https://www.semana.com/nacion/articulo/estas-son-las-pruebas-que-tienen-en-vilo-la-suerte-juridica-de-blessd/202608/

Según el ente acusador, el procesado estaría vinculado a acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil. “La Fiscalía General de la Nación cuenta con material probatorio que demostraría su responsabilidad en el homicidio de un suboficial del Ejército Nacional y otra persona”, indicó la entidad.

Uno de los hechos más graves que se le atribuyen ocurrió el 1 de septiembre de 2025, en la vía que comunica a los municipios de San Andrés de Cuerquia y Toledo. De acuerdo con la investigación, alias ‘Mono Milicio’ habría instalado y activado un cilindro bomba que causó la muerte de un suboficial del Ejército Nacional que intentaba desactivar el artefacto explosivo.

Lo acusan de participar en otros homicidios

La Fiscalía también lo señala por el asesinato de dos personas ocurrido el 9 de marzo de 2025 en zona rural de San Andrés de Cuerquia. Según las autoridades, las víctimas fueron contactadas con el pretexto de recibir un pago por la reparación de una motocicleta con fallas mecánicas.

Sin embargo, la cita habría sido una trampa. Los investigadores sostienen que fueron atacadas con armas de fuego en medio de señalamientos de supuesta colaboración con la fuerza pública.

Nueva masacre en Colombia: cuatro jóvenes murieron tras altercado con policías en Valledupar; Indepaz pide esclarecer lo ocurrido

“Los elementos materiales probatorios indican que Serna Areiza se convirtió en explosivista del grupo armado ilegal en enero de 2025 y desde entonces asumió la preparación y ejecución de ataques”, precisó la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio con fines terroristas agravado, terrorismo agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.