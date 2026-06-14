Estas son las pruebas que tienen en vilo la suerte jurídica de Blessd

La suerte jurídica del galardonado cantante de música urbana Stiven Meza Londoño, más conocido como Blessd, pende de un hilo. La Fiscalía General pidió el pasado viernes que sea enviado a la cárcel; mientras su defensa asegura que no existe ninguna prueba que permita inferir su participación en los hechos materia de investigación.

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Durante casi doce horas -en dos sesiones- la Fiscalía General sustentó solicitud de medida de aseguramiento en contra del artista urbano, citando en varios apartes varias denuncias que existen contra el músico y su representante -conocido como Dímelo Jara- por agresiones e intimidaciones.

“Carece del autocontrol necesario para determinar su comportamiento de modo que no atente contra la seguridad de la sociedad y de las víctimas”, enfatizó la fiscal del caso.

Fiscalía pide enviar a la cárcel a Blessd. "Carece del autocontrol necesario". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xhqMILzuxU — Revista Semana (@RevistaSemana) June 12, 2026

En este apartado, indicó que en las denuncias radicadas ante la Fiscalía General coinciden en señalar que el cantante fue determinador de las retenciones ilegales y de los actos intimidatorios.

“Se tiene que la modalidad de la conducta imputada en esta investigación da cuenta de que se cometió contra una persona que se encontraba en condiciones de ventana y que, además de ser privada de su libertad, maltratada, golpeada y amenazada, también fue colocada en imposibilidad de pedir auxilio o comunicar lo que estaba pasando”, puso de presente la fiscal.

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Para sustentar su punto, citó en varias oportunidades la declaración de Iván Andrés Galindo Navia, quien representa a a un joven que se ganaba la vida imitando en diferentes bares y establecimientos nocturnos de Medellín a Blessd.

En su denuncia, aseguró que mientras era sometido a presiones e intimidaciones por parte de personas cercanas al músico, le pusieron al oído un teléfono en el cual se escuchaba la voz del cantante diciendo:

“Mi niño, ¿cómo está? Yo sé quién eres tú, sé dónde vives, sé qué haces y todo eso. Y no soy tan blandito como Jara. Si yo estuviera ahí, te estaría destrozando la cara. Haga todo lo que le estén diciendo en la oficina y evite ese problema", para la Fiscalía General esto representa una clara amenaza e intimidación.

La Fiscalía pidió enviar a la cárcel al músico Blessd. Foto: Rama Judicial

La Fiscalía General manifestó que el artista cuenta con varios antecedentes y conductas que ponen en riesgo a la sociedad. Igualmente, tiene los medios económicos para evadir a la justicia saliendo de Colombia

“Se puede concluir que el ciudadano (en referencia a Blessd) no tiene la capacidad de determinar su comportamiento como para seguir las órdenes de los jueces, sino que, por el contrario, tiende a repetir dicho comportamiento ante el mismo tipo de víctima. Esto habla en contra del procesado y en contra de su autocontrol, de modo que, al carecer de dicha autodeterminación, la medida idónea a imponer es la más gravosa en este caso, en el internamiento intramural”, indicó.

Por su parte, la defensa del cantante puso de presente los vacíos en la narración de la Fiscalía General frente a los hechos materia de investigación.

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Indicando, que el existen contradicciones por parte de la víctima que en su primera declaración ante la Policía narró solamente un hurto en el estudio de grabación, omitiendo la retención ilegal y amenazas que habría recibido.

“En ningún momento alude a que haya sido golpeado en su pecho o que se le haya impedido generar la locomoción. No establece en ningún momento que existieran intervenciones previas de Stiven Mesa para el desarrollo de la reunión. No establece ninguno de los presupuestos en los que se haya generado la inducción o el nacimiento de la idea criminal. Tampoco se da cuenta, dentro de esta primera declaración del 30 de junio del año 2022, de que haya existido previamente la intimidación de realizar un comportamiento en contra de él”, alegó el abogado Andrés Arango.

La audiencia se reanudará el próximo martes 16 de junio a partir de las 7 de la mañana.