Una frase fue suficiente para encender las alarmas en redes sociales. El mensaje de Blessd: “sé que esto es mi culpa”, publicado en respuesta a un video emocional de Manuela QM, reactivó los rumores de una posible crisis sentimental entre una de las parejas más comentadas de la farándula colombiana.

¿Qué decía el video que causó tanta controversia?

La polémica se originó a partir de un video compartido por Manuela QM en sus redes sociales a finales de año.

En él, la creadora de contenido aparece siguiendo una tendencia popular mientras acompaña la publicación con un mensaje profundamente reflexivo, en el que habla de seguir adelante “con la mente cansada y el alma rota”.

Aunque en ningún momento menciona directamente a Blessd ni hace referencia explícita a una ruptura, el tono del texto bastó para que sus seguidores interpretaran el mensaje como una señal de conflicto personal y sentimental.

La reacción del cantante no pasó desapercibida. Blessd comentó públicamente el video con una declaración que mezcló amor, arrepentimiento y esperanza: “Te amo mi amor y sé que algún día esto pasará... sé que esto es mi culpa”.

Para muchos usuarios, el mensaje sonó más a una confesión que a una simple muestra de apoyo, lo que alimentó la narrativa de una crisis privada expuesta involuntariamente ante millones de seguidores.

La información fue recogida inicialmente por Revista VEA, que destacó cómo este intercambio reforzó los rumores que ya venían circulando en redes sociales sobre la pareja.

Manuela QM aparece junto al árbol de Navidad en un video que acompañó con un mensaje sobre ‘alma rota’, publicación que desató rumores sobre su relación con Blessd. Foto: Captura de pantalla TikTok @Manuela QM_

Un video, una frase y miles de interpretaciones

En el ecosistema digital actual, las palabras de figuras públicas rara vez se leen de forma literal.

En el caso de Manuela QM, su mensaje fue interpretado como una indirecta cargada de dolor emocional, mientras que el comentario de Blessd fue visto por muchos como la confirmación implícita de un error o conflicto no resuelto.

La ausencia de aclaraciones posteriores por parte de ambos solo intensificó la conversación.

Según recoge la Revista VEA, los seguidores no tardaron en vincular este episodio con rumores previos que rodearon a la pareja, incluyendo especulaciones sobre un supuesto embarazo de Manuela QM, versión que ella misma desmintió semanas atrás.

Este antecedente dejó el terreno preparado para que cualquier nuevo contenido fuera analizado bajo una lupa emocional mucho más intensa.

A esto se suma el hecho de que Blessd ha sido una figura constantemente expuesta a la opinión pública no solo por su música, sino también por su vida sentimental.

Hasta el momento, Blessd ni Manuela QM han confirmado oficialmente que atraviesen una crisis, pero tampoco han desmentido las versiones.

Este silencio ha sido interpretado por algunos como una estrategia para proteger su vida privada y, por otros, como una forma de dejar que la conversación se mantenga viva en el escenario mediático.