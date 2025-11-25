Stiven Mesa Londoño, conocido por su nombre artístico, Blessd, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del género urbano y su más reciente producción se convirtió en una de las más grandes de su carrera.

El sábado 22 de noviembre, el cantante se presentó en el Vive Claro, una presentación que se convirtió un hito en su trayectoria musical, pues logró tener más de 40 mil asistentes y anticipo lo que será su tour Europa.

“¡Agradecerle MUCHÍSIMO A DIOS! ¡A mi equipo de trabajo, a mi familia, mis amigos y sobre todo a usted mi fanático que siempre está sin importar qué!! Yo sigo firme, enfocadito y trabajando, los amo mucho”, escribió.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que durante su concierto, una de sus fanáticas recibió una sorpresa al ser llamada al escenario, pues fue la ganadora de una casa.

El video fue publicado en redes sociales y generó todo tipo de comentarios, pues algunos le halagaron el detalle y otros le recordaron un tema pasado.

“El Bendito bendice a sus fans”; “La gente solo sabe criticar. Bien por él. Y sobre todo qué bendición para la chica”; “Que bendición para esa muchacha”; entre muchos más.

Por otro lado, también comentaron sobre el tema de Samantha Correa, afirmando que no se trataba de una causa por ayudar a alguien, sino una supuesta forma de que se olvidara lo sucedido: “Bueno, realmente este señor por más que haga y haga, nadie va a olvidar esa tiradera”.

¿Qué pasó entre Pirlo y Blessd?

Hace unos días, empezó una polémica entre Emanuel Cortés Herrera, más conocido como Pirlo, y Blessd, pues ambos cantantes hicieron comentarios referentes a la vida personal del otro. Uno en particular causó revuelo, pues Pirlo sugirió que Blessd mantendría relaciones íntimas con mujeres trans.

Pirlo lanzó una reciente canción llamada El ficticio, en la que cuestiona el talento de su colega y nombró a Samantha Correa, asegurando que sería la mujer con la que habría estado el cantante paisa.

“Usted mismo fue el que nos advirtió por donde fue que,

A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha?

La que te peló el banano y te lo puso en la garganta”, dice la letra.

Frente a lo sucedido, Blessd decidió publicar en su historia de Instagram un mensaje en el que se refirió a la creadora de contenido, pues ella también recibió mensajes ofensivos.

'El Bendito' le envió un mensaje a la creadora de contenido, días después de haber protagonizado una polémica en internet. | Foto: Foto 1: Instagram @blessd - Foto 2: Instagram @samanthacorreat