Blessd expuso a Pirlo con tema íntimo y mostró comprometedor video: “Tiene rabo de paja”

El cantante de reguetón realizó una fuerte publicación en redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 11:09 p. m.
'El Bendito' mostró antiguo video de Pirlo y lo encaró por fuerte polémica.
Después de varios días de haber protagonizado una fuerte polémica en redes sociales, Blessd habló nuevamente sobre la ‘tiradera’ que recibió por parte de Pirlo, quien aseguró en medio de una canción que el famoso cantante solía tener relaciones íntimas con mujeres trans.

Aunque en un primer momento, el artista se defendió y negó la información, horas después se pronunció nuevamente, y a través de un video publicado en sus historias de Instagram, compartió un clip de su contrincante que generó comentarios.

Blessd es uno de los reguetoneros colombianos con mejores números en Spotify.
En el mencionado video, Pirlo participa en una entrevista bajo la dinámica ‘shot o respuesta’, en la que puede elegir entre contestar las preguntas planteadas o tomar un trago.

En esta parte de la conversación se aborda el tema de la orientación sexual y, aunque Pirlo evita dar una respuesta directa y prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada en reserva, su postura genera interpretaciones entre los espectadores, quienes consideran que dejó abierta la posibilidad a distintas lecturas sobre sus gustos.

Entrevistadora: ¿Alguna vez has dudado de tu sexualidad, Pirlo?“.

Pirlo: “Esa pregunta es compleja (…) yo me lo tomo”, dijo el artista en su momento.

Contexto: Ella es Samantha Correa, la mujer trans que relacionan con Blessd; se pronunció tras la polémica

Frente a esto, Blessd publicó un extenso mensaje en el que mostró su molestia al haber sido involucrado en una polémica relacionada con la orientación sexual y habló sobre la importancia del respeto a la comunidad LGTBIQ+.

“Aquí el muchacho lo que tiene es rabo de paja, tiene que salir a señalarme a mí para ocultar sus secretos más oscuros sin saber lo difícil que es para una persona de la comunidad LGBTQ+ mostrar su proceso y tener una aceptación”, escribió.

Recalcó que muchas personas con orientaciones sexuales diversas pueden enfrentar dificultades en sus entornos, especialmente cuando no reciben comprensión o apoyo por parte de sus familias o círculos sociales, y destacó que esta falta de acompañamiento puede afectar significativamente su bienestar emocional y psicológico.

“Haciendo este tipo de tiraderas ficticias donde señala a otra persona para tapar sus gustos más íntimos, que no tienen nada de malo porque si yo los tuviera, hace rato hubiera salido a decirlo abiertamente, y sin miedo porque ser gay o bisexual o transexual no es nada malo ni de qué avergonzarse”, manifestó.

Contexto: Blessd destapó su orientación sexual y reveló si le gustan las mujeres trans: “Hay que hacerlo”

Finalmente, reiteró que se identifica como un hombre heterosexual, pero expresó su total respeto hacia todas las personas que forman parte de diversas identidades y comunidades.

“Por mi parte no lo soy y créame que los apoyo muchísimo porque tengo familiares y amigos que pertenecen a la comunidad. Pirlo tiene muchos secretos y en la tiradera hablo del que más miedo le da mostrar”, concluyó.

