Stiven Mesa Londoño, mejor conocido en la industria de la música urbana como Blessd, se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues Pirlo, uno de sus colegas, publicó una ‘tiradera’ en su contra y cuestionó cada uno de los triunfos que ha tenido.

No obstante, una de las estrofas de la canción que más llamó la atención fue una en la que se indicaba que El Bendito escondería su orientación sexual y realmente disfrutaría tener relaciones íntimas con hombres trans.

El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo. | Foto: Getty Images

“Usted mismo fue el que nos advirtió por dónde fue que,

A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha?

La que te peló el banano y te lo puso en la garganta.

Oye, oye, después de esta nadie te levanta,

Ponerse a improvisar comiendo manes cuando se le botan tanta’”, mencionó el artista antioqueño dentro del tema.

¿Quién es Samantha Correa y por qué afirman que estuvo con Blessd?

Luego de que la canción de Pirlo se popularizara en YouTube y en distintas redes sociales, muchas personas se mostraron interesadas en conocer la identidad real de la mencionada mujer, por lo que analizaron la letra y tuvieron en cuenta algunas entrevistas que la reconocida creadora de contenido hizo hace algunos meses.

Frente a lo ocurrido y a la ola de comentarios que empezó a recibir en sus publicaciones, la influenciadora colombiana decidió romper el silencio y pronunciarse ante las especulaciones de las que estaba en el foco del internet.

“Yo solo soy la protagonista de mi vida, no de sus cuentos (…) Drama por allá… glow por acá”, escribió en la descripción de uno de sus más recientes contenidos.

Además, también estuvo reaccionando a algunas de las posturas que los usuarios plasmaron en respuesta, mostrándose en contra de la polémica en la que su nombre terminó involucrado.

“Ay no, amor, a mí me gusta ver el mundo arder, pero no arder en él. Oigan a esto. Soltáme, soltáme, eh”, dijo por medio de otra comunicación con su público digital, el cual supera los 13 millones de seguidores.

@samcorreat Veo mucho drama y yo solo ando existiendo jajajaajaj ♬ sonido original - Samantha Correa