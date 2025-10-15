Luis Díaz y el Bayern Múnich sorprendieron a Blessd con inesperado regalo: “Pura candela”

Desde su llegada al Bayern Múnich en el mercado de verano de 2025, Luis Díaz ha sido sensación en el equipo, pues se ha convertido en una de las figuras estrella en los recientes partidos y hasta el momento ha anotado un total de 6 goles.

Fue por medio de una de las últimas publicaciones realizadas en la cuenta de Instagram del club alemán que, Luis Díaz le envió un mensaje al cantante colombiano Blessd, junto a una camiseta del equipo en una edición especial de Adidas Originals.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: Getty Images

“Este es un regalo para mi amigo Blessd, el bendito. Bueno, hermano, aquí te mando este hermoso detalle y un abrazo muy especial. Sabes que te quiero muchísimo, sigue rompiendo, hermano, cuídate mucho”, mencionó por medio del clip.

Por otro lado, también se capturó la respuesta de Blessd, quien la recibió minutos antes de salir a dar un concierto de su gira actual en Estados Unidos.

“Está muy chimba esta camiseta, se lo juro. Lucho, quiero mandarte un saludito muy especial, mi hermano, estamos acá readys para romper en Brooklyn con más de 20.000 mil personas y vea, esta es la suerte suya, mi hermano. Dios lo bendiga, un abrazo”, dijo.

Por medio de la sección de los comentarios, algunos de los seguidores del artista colombiano se manifestaron en los comentarios y se mostraron emocionados al ver como el club tuvo en cuenta al intérprete de Mírame y Tendencia Global para lucir su uniforme.

“Los cracks de Colombia”; “Colombia presente”; “Excelente por Lucho y por El Bendito”; “El Bayern ya es de Colombia”; “Jajajaja Blessd está en todas”; “Condenado al éxito”; “Amo a este club, ese es otro nivel”; “Qué lindo, ese es un gran gesto con Colombia”; “Se juntaron los cracks” y “Me encanta, Blessd y Lucho, los mejores”, son algunas de las palabras que escribieron.

¿Qué hizo la esposa de Luis Díaz mientras el deportista jugó con la Selección Colombia?

Pese a que de manera constante, Geraldine Ponce acompaña a Luis Díaz en sus partidos de la Selección Colombia y Bayern Múnich, en el último encuentro no estuvo presente, pues estuvo compartiendo con sus hijas Roma y Charlotte en uno de los parques de diversiones de Disney.