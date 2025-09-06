“Horrible”: Esposa de Luis Díaz fue criticada por su ropa, pero su millonario precio causó envidia

El jueves 4 de septiembre, la Tricolor emocionó a los hinchas colombianos, pues ganó el partido contra Bolivia, sellando el marcador con un resultado 3-0 y clasificando al Mundial 2026.

Esto generó miles de reacciones en redes sociales y Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, no se quedó atrás. Fue por medio de su cuenta de Instagram que mostró su alegría a través de un amoroso mensaje.

“Con el corazón lleno por un sueño cumplido y ahora otro por cumplir… Clasificamos al Mundial. Orgullosa de ti, amor, por este primer Mundial. Lo lograste con disciplina, entrega y un corazón enorme. Te amo y te admiro infinito”, escribió.

Además, compartió un carrete de fotografías de su familia, a las afueras del estadio y en medio del campo de juego, en el que resaltaron varias prendas de diseñadores europeos, las cuales se robaron miradas y fueron tema de conversación.

Horas antes, la mujer compartió un clip por medio de su cuenta de Tiktok, en el que reveló lo ansiosa que estaba por el partido y habló de cada uno de los accesorios seleccionados para la importante fecha.

“Arréglate conmigo para ir a ver el partido de mi esposo. Obvio, empezamos con la pieza importante del look, que es la camiseta; la 7, la del amor de mi vida, la de mi esposo. Esta falda la tenía guardada hace tiempito, estaba esperando la ocasión. Hoy me quiero ver superfemenina, entonces nos vamos de baleticas y vamos con este bolso divino que tengo aquí. Hoy lo sacamos a la calle porque hoy clasificamos y con unas gafitas, ya estamos listas”, afirmó.

No obstante, la combinación de estas prendas fue criticada por algunos usuarios de internet, quienes no se identificaron con el look de la colombiana.

“Cómo tienes de buen gusto para tus outfits, pero esto nada que ver”; “Tan fácil ponerse un jean, la camiseta y tenis…. Es todo…“; “Ok, pero esas baletas nada que ver”; “Ese outfit parece de Tierra Santa para ir a la iglesia evangélica”; “Tanta ropa tan linda que tiene y escoge lo peor”; “Perdón, pero eso está horrible”, y “Ay no, sorry, pero quedaba mejor en jeans y zapatillas deportivas, parece que va a un culto religioso”, son algunas de las palabras que se leen.

Sin embargo, otros la defendieron y trataron de explicar su estilo: “Averigua cuánto cuesta la falda y luego hablas más. Esta chica viste con clase, vive en Europa y la moda allá es diferente”, y “Carajo, aquí todas son diseñadoras de moda y fashion stylists. No pueden ver a una persona vestida diferente a ellas porque entonces está mal, que cada quien de vista como se le dé la gana, qué mala costumbre”.

¿Cuánto cuestan las prendas que lució Geraldine Ponce?

Según las páginas oficiales en las que se venden prendas de las marcas Loewe y Chanel, estos son los valores aproximados en pesos colombianos:

La esposa de Luis Díaz lució costosas prendas en el partido de clasificación al Mundial 2026. | Foto: Loewe - Chanel / Montaje: Semana

LOEWE

Draped Cotton and Silk-Blend Twill Mini Skirt: $ 4.103.088

CHANEL

Blue Leather CC Cap Toe Ballet Flats: $ 3.976.982

Classic Flap Bag en color burdeos: $ 42.870.563