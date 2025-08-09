Las deslumbrantes imágenes con las que la esposa de Luis Díaz cautivó en el estadio del Bayern Múnich

Hace unas semanas, se confirmó la salida de Luis Díaz del Liverpool F. C., tras recibir una millonaria oferta del Bayern Múnich. Esto llevó a que su familia lo acompañara en esta nueva etapa en Alemania y, por supuesto, estuviera presente para apoyarlo en cada uno de los partidos en los que ha sido convocado.

Geraldine Ponce, con quien contrajo matrimonio el pasado 14 de junio, se ha mostrado emocionada ante los cambios a los que se han adaptado y no se ha perdido un solo segundo de la nueva etapa que vive su esposo.

Esposa e hijas de Luis Díaz lo acompañan en sus primeros partidos con el Bayern Múnich. | Foto: Instagram @gera25ponce

Presente en cada uno de los encuentros deportivos, la mujer ha llamado la atención en las redes sociales, y miles de personas la han elogiado por la selección de vestuarios con los que ha asistido a los estadios.

Tanto con la camiseta local como con la de visitante, Ponce ha captado la atención con las fotografías de sus looks, generando una gran cantidad de comentarios entre sus seguidores en distintas plataformas.

La esposa de Luis Díaz, Gera Ponce, dando cátedra de cómo lucir camisetas del Bayern Múnich 💅 pic.twitter.com/QQpxG64ugY — Patricia Montero (@soypatimontero) August 8, 2025

“La esposa de Luis Díaz, Gera Ponce, dando cátedra de cómo lucir las camisetas del Bayern Múnich”; “Ella tiene guato para vestir, soy fan”; “Pensé que a las mujeres no les gustaba ese tipo de outfit, para mí es top vestirse así”; “Qué difícil la de la casa, la de visitante es hermosa”; “Pero, ¿quién está asesorando a esta mujer? Por Dios, me encanta”; “La pelada tiene muy buen gusto para vestirse” y “Me encanta, apoya a su esposo y al mismo tiempo se ve divina, se nota que sabe de moda”, son algunas de las palabras que resaltaron.

¿Cómo reaccionó Geraldine Ponce al recibimiento por parte del Bayern Múnich?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 782.000 seguidores, la mujer compartió un emotivo mensaje tras ser recibidos por el importante equipo.

“Hoy comienza un nuevo capítulo en esta historia que escribimos juntos. Llegamos a una nueva ciudad, con la ilusión intacta y el corazón listo para entregarlo todo, a asumir este reto con alegría, con humildad y, como siempre: en familia. Llegar al Bayern Múnich significa mucho. Es el inicio de una etapa retadora, sí, pero que nos llena de emoción", escribió.

Adicionalmente, dejó en claro que están abiertos a compartir con cada uno de los miembros del equipo y manifestó la emoción que sienten por hacer parte de esta nueva familia: “Estamos ansiosos por conocer el club, su historia, su gente y su hinchada”.

Finalmente, abrió su corazón y le escribió unas emotivas palabras a Luis Díaz, pues ha estado a su lado desde sus inicios en este deporte: