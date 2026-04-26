Diana Ángel habló sobre relación que tuvo con famoso actor colombiano y destapó detalles: “Nos peleamos, nos reconciliamos”

Diana Ángel se ha posicionado como una de las personalidades destacadas del entretenimiento colombiano, especialmente en el ámbito digital, donde ha ganado visibilidad. Su carrera, iniciada a temprana edad, ha estado marcada por la constancia, la autenticidad y una identidad propia que le ha permitido conectar con audiencias de diferentes generaciones.

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Durante su recorrido profesional, la actriz ha sobresalido por la entrega que imprime a cada uno de sus personajes, así como por su capacidad de adaptarse a distintos formatos y escenarios. Este conjunto de cualidades no solo le ha permitido participar en múltiples producciones, sino también consolidar una relación cercana con su público, que sigue de cerca tanto su trabajo artístico como las opiniones que comparte fuera de la pantalla.

Sin embargo, recientemente, Diana Ángel causó revuelo entre algunos seguidores, luego de compartir una postal en su cuenta oficial de Instagram, la cual viajaba en el tiempo y revivía su relación amorosa con un famoso actor de la televisión colombiana.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil de la artista, decidió publicar una imagen en compañía de Jacques Toukhmanian, exparticipante de MasterChef Celebrity, que fue su novio en el pasado y con quien vivió una ola de emociones.

La actriz, que ha sido foco de miradas por su apoyo político a Iván Cepeda, contó sobre la historia con su colega, recordando cómo se dieron las situaciones alrededor de su amor.

Diana Ángel fue clara en que le tenía un cariño y admiración muy grandes a Jacques, precisamente por su personalidad, talento y forma de pensar.

“Fuimos novios, nos peleamos, nos reconciliamos, nos hicimos amigos y ahora somos familia. 26 años de historia que nos han hecho querernos más y más. Te quiero y te admiro. Cada año logras ser ejemplo, consejero, espejo. ¡Larga vida a las amistades que se consolidan con los años!”, escribió en el pie de foto.

El reconocido artista no se quedó callado y reaccionó a la fotografía, asegurando que también había un respeto y cercanía, sin importar las situaciones del pasado.

“Qué belleza. Por encima del bien y del mal. Te adoro”, escribió.