Diana Ángel hace advertencia de cara a las elecciones presidenciales 2026: “Tenemos que salir”

Diana Ángel, desde tiempo atrás, ha llamado la atención en plataformas digitales con el tipo de contenido que suele compartir, mostrando su inclinación política desde la elección de Gustavo Petro en 2022.

Diana Ángel lanza duro dardo y habla sobre candidatura de Paloma Valencia: “Solo Cepeda en esta mondá”

La celebridad publica sus opiniones y perspectivas sobre el panorama nacional, respondiendo a críticas y comentarios que recibe por respaldar al Pacto Histórico en esta nueva jornada electoral que se lleva a cabo desde el pasado 8 de marzo.

Recientemente, Diana Ángel volvió a dar de qué hablar con un inesperado mensaje que subió a su cuenta oficial de X, donde advertía sobre los días complejos que se acercaban de cara a las votaciones por el futuro presidente de Colombia.

“Las cosas se van a poner cada día más fuertes, por la simple y sencilla razón de que la izquierda en Colombia está unida, es muy sólida y se ha mantenido al pie del cañón, con El Pacto Histórico. Por eso, los días van a estar llenos de calumnias, mete miedos, circo, incoherencias y cuanta cosa se le ocurra a la derecha. Que no nos quedamos dormidos el 31 de mayo, ni nos agarra la noche, ni amanezcan enguayabados, o sencillamente piensan: ‘Eso ya ganamos, ¿para qué me levanto a votar?’”, escribió.

Tras dar el ‘jalón de orejas’, la artista motivó a que el voto fuera todo un hecho, ya que no estaba de acuerdo con lo que, desde su perspectiva, estaría haciendo la oposición.

Al referirse a los señalamientos que recibe por su posición política, Diana Ángel, que tuvo un cruce con Karoll Márquez, aseguró que nunca ha portado armas ni se ha visto involucrada en actividades delictivas.

“En mi caso: mi profesión, mis obras, mis personajes, mi música, mi arte, han sido las únicas armas que porto diariamente y desde ahí disparo amor y paz, como buena mamerta. Los que solo ven Caracol y RCN dirán que ‘nunca más me volvieron a dar trabajo’. Pero los que saben de mi oficio, conocen perfectamente el lugar en el que estoy. Esto acaba de ser un paréntesis escrito por mi ego. Disculpen, sigo adelante. El caso es que no se dejen engañar más por esa gente, que solo quiere plomo, periodicazos, batazos, cianuro, chuzadas, falsos positivos, cortinas de humo, que para eso son expertos. Se acaban de inventar la más baja de todas. Pensé que las había visto todas, pero no. Con ellos, nunca se sabe”, agregó.

La exparticipante de La casa de los famosos habló de la “campaña de desprestigio” en contra de Iván Cepeda, pidiendo unión y esquivando comentarios que suele recibir en la que se habla de la “guerrilla”.

“Tenemos que seguir juntos, fuertes, de la mano y cuidando al que de verdad tenemos que cuidar (…) A la derecha no le conviene que se acabe la guerra. Sigamos siendo progresistas, sigamos del lado de la historia del que queremos estar. ¡Solo Cepeda en esta mondá! Tenemos que salir a ganar en primera vuelta. Cuídense mucho, cuidémonos entre todos”, concluyó.