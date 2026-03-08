Confidenciales

Diana Ángel celebra resultado del Pacto Histórico y lanza advertencia de cara a elecciones presidenciales: “No vale un peso”

La artista habló de lo ocurrido en la jornada electoral de este 8 de marzo.

Redacción Confidenciales
8 de marzo de 2026, 9:14 p. m.
Diana Ángel, reconocida actriz colombiana.
Diana Ángel, reconocida actriz colombiana. Foto: Foto: Instagram @dianangel01

Diana Ángel, reconocida actriz, llamó la atención en redes sociales debido a una publicación en X.

La artista celebraba el gran número que alcanzó el Pacto Histórico en la jornada electoral de este 8 de marzo, definiéndose parcialmente las curules que tendrá en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Diana Ángel indicó que la presidencia no era nada sin Congreso, por lo que este ya era un paso más fuerte para alcanzar la meta del partido político.

Presidente sin Congreso no vale un peso. Lo logramos!… tenemos Congreso, Cámara y vamos por el Presidente en Primera vuelta“, escribió en un post de su perfil.

De igual manera, en otro espacio agregó: “Por fin!… somos mayoría en Senado y Cámara”, haciendo referencia al número de votos alcanzados.

Diana Ángel ha continuado lanzando sus opiniones políticas en estos espacios, enmarcando la posición que tomó desde hace varios años, cuando apoyó a Gustavo Petro en su campaña.

Noticias Destacadas