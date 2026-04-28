El presidente Gustavo Petro reconoció una vez más que el Gobierno nacional intentó acceder a la información arrojada por la necropsia que se realizó al cuerpo de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció tras pasar semanas sin recibir sus medicamentos.

El mandatario confirmó que el Gobierno nacional intentó obtener esa información a través de medios legales, solicitándole los resultados de la necropsia a Medicina Legal. Sin embargo, esa entidad se negó a entregar la información.

Caso Kevin Acosta: Medicina Legal responde al presidente Petro

El instituto de medicina forense se negó a compartir esos resultados por la privacidad de la historia clínica del menor de edad y la confidencialidad que tiene la familia sobre el contenido de esta, especialmente tratándose de un menor de edad.

No obstante, ahora el jefe de Estado culpó a los medios de comunicación por la polémica jugada que intentó hacer su Gobierno.

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“Si la prensa nos atacó durante semanas con el caso de la muerte del menor Kevin e hicieron públicos supuestos, es obvio que la sociedad merece saber la verdad de lo que aconteció”, afirmó Petro.

El presidente publicó la historia clínica de Kevin Acosta cuando su deceso se convirtió en noticia nacional, lo que generó debate a nivel nacional en todos los sectores debido a la reserva que legalmente existe sobre ese tipo de información.