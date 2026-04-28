Gustavo Petro señaló que la reforma tributaria fortaleció a los municipios y redujo los ingresos a la Nación

En medio de su intervención en el consejo de ministros de este 28 de abril, Gustavo Petro se refirió a diversas temáticas monetarias de la Nación. El mandatario se refirió a la reforma tributaria, señalando que el recaudo de la misma se fue a los municipios y redujo los ingresos a la Nación.

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“Es que si hay una reforma tributaria, un porcentaje va a los municipios; cuando nos reduce la Corte Constitucional, la reforma no redujo el porcentaje, entonces prácticamente la reforma tributaria se fue a los municipios, que es un salto de la descentralización, no reconocido, de la reforma constitucional que este gobierno hizo para aumentar el porcentaje de distribución de recursos a casi un 42 por ciento de los municipios en el 2030″, señala Petro.

Gustavo Petro se refirió a la reforma tributaria. Foto: Fotos SEMANA / Archivo

Por otra parte, Petro señaló que, al realizar el salto en descentralización en virtud de la reforma tributaria, no se logró un beneficio para la Nación.

Según explicó el mandatario, una de las decisiones que impactó las finanzas nacionales fue que la reforma tributaria fuera negada.

Petro indicó que parte de estos recursos fueron trasladados a los municipios, lo que incrementó de manera significativa las transferencias territoriales, especialmente en sectores como la educación.

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“Entonces, aquí, al pasar a 42, nosotros ya elevamos a 30, que creo, no recuerdo la cifra inicial, creo que era 22. Hicimos un salto en la descentralización en virtud de esa norma; con la reforma tributaria, no se benefició la Nación; el déficit, parte del déficit, tiene que ver con esa decisión de la Corte Constitucional: siete billones menos al año. Y se pasó a los municipios”, puntualiza Petro.

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Por último, el mandatario cuestionó que parte de los recursos destinados a educación en administraciones anteriores se orientara hacia la privatización del servicio, en lugar de fortalecer la educación pública. A su juicio, este cambio de enfoque es clave para consolidar los avances sociales.