Nación
“No hay componentes políticos”: director de Medicina Legal habla en SEMANA y responde al presidente Petro
El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, en entrevista con SEMANA, calificó como raro que el Gobierno acuda a la tutela para conocer una necropsia del niño Kevin Acosta. Advirtió el funcionario que no “hay componentes políticos” en la negativa de entregar el documento al presidente Gustavo Petro.
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28 de abril de 2026 a las 3:27 p. m.