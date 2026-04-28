Nación

“No hay componentes políticos”: director de Medicina Legal habla en SEMANA y responde al presidente Petro

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, en entrevista con SEMANA, calificó como raro que el Gobierno acuda a la tutela para conocer una necropsia del niño Kevin Acosta. Advirtió el funcionario que no “hay componentes políticos” en la negativa de entregar el documento al presidente Gustavo Petro.