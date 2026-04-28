Avanza la segunda emergencia económica de Petro en la Corte Constitucional: rechazan impedimentos de seis magistrados

En medio de una Sala Plena extraordinaria que se desarrolló durante la tarde de este martes 28 de abril, tres magistrados y cinco conjueces declararon infundados los impedimentos que presentaron varios integrantes de la Corte Constitucional, para debatir la viabilidad de la segunda emergencia económica que decretó el Gobierno Petro para atender la crisis invernal este año en Colombia.

El alto tribunal contó que la decisión estuvo respaldada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Juan Carlos Cortés y Héctor Carvajal, además, de los conjueces Juanita Durán Vélez, Hernando Herrera Mercado, Carlos Pablo Márquez Escobar, Roberto Jesús Núñez Escobar y Gustavo Quintero Navas.

Atención: se cae la primera emergencia económica de Petro en la Corte Constitucional

Desde la Corte informaron: “Se declararon infundados los impedimentos presentados por los magistrados y magistradas para el estudio del expediente RE-391”.

Con esta decisión, los magistrados Lina Escobar, Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Natalia Ángel Cabo y Paola Meneses, se reincorporarán a la discusión sobre esa iniciativa del Gobierno nacional.

La Corte Constitucional explicó que para el día de mañana miércoles 29 de abril se tiene prevista una nueva Sala Plena que estudiara varios autos y otros asuntos de este decreto.