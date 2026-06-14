César Gaviria está hospitalizado: Fundación Santa Fe entrega detalles de su estado de salud

Tal como lo había anticipado SEMANA, la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que el expresidente César Gaviria, dirigente del Partido Liberal, se encuentra hospitalizado.

En un comunicado, la institución detalló que fue sometido a una intervención quirúrgica y que evoluciona satisfactoriamente.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente César Gaviria se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal. El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable”, se dijo en un comunicado.