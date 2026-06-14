Confidenciales

César Gaviria está hospitalizado: Fundación Santa Fe entrega detalles de su estado de salud

El exmandatario fue sometido a una intervención quirúrgica.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
14 de junio de 2026 a las 9:27 p. m.
Expresidente César Gaviria se recupera al norte de Bogotá.
Expresidente César Gaviria se recupera al norte de Bogotá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Tal como lo había anticipado SEMANA, la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que el expresidente César Gaviria, dirigente del Partido Liberal, se encuentra hospitalizado.

En un comunicado, la institución detalló que fue sometido a una intervención quirúrgica y que evoluciona satisfactoriamente.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente César Gaviria se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal. El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable”, se dijo en un comunicado.

Comunicado Fundación Santa Fe sobre el expresidente César Gaviria.
Comunicado Fundación Santa Fe sobre el expresidente César Gaviria. Foto: Suministrada a Semana