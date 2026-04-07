Gustavo Petro advirtió que podría decretar una nueva emergencia económica

Gustavo Petro dejó clara su postura frente a la situación económica del país por medio de su intervención en la noche del 7 de abril.

Gustavo Petro anuncia medidas para contrarrestar el aumento de las tasas de interés del Banco de la República

En primer caso, Petro anunció que se han evaluado cuidadosamente los números y los datos disponibles, destacando que en los próximos días se presentará un proyecto de ley de financiamiento al Congreso.

Este sería la respuesta al aumento de 100 puntos básicos en las tasas de interés del Banco de la República; junto a esto, advirtió que, en caso de no ser aprobado, se decretaría otra emergencia económica.

#EnDesarrollo El presidente Gustavo Petro anunció que presentará con mensaje de urgencia un nuevo proyecto de ley de financiamiento al Congreso en respuesta al aumento de 100 puntos básicos en las tasas de interés del Banco de la República. El mandatario advirtió que en caso de… pic.twitter.com/JlQsMH4nIR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 8, 2026

“Ya he medido los números, los datos, entonces, pues vamos a otra emergencia económica. Como está reunido el Congreso, Germán, y puede el Congreso debatir lo que es la emergencia económica suspendida, pasa a ser proyecto de ley inmediato, con urgencia, firmada por mí. Ojalá mañana podamos hacerlo, para que entre en discusión de nuevo, por tercera vez, un proyecto de ley de financiación en las comisiones del Congreso de la República. Si este Congreso no aprueba, el que sigue, y si es necesario, decretamos una nueva emergencia económica en Colombia”, destacó Petro.

El mandatario señaló que la propuesta que será presentada formalmente busca acelerar la discusión y eventual aprobación de medidas que el Gobierno considera fundamentales para sostener la estabilidad económica del país.

“Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?”: Petro vivió tenso momento con un general de la Fuerza Pública en evento público

“Porque lo que hay que salvar es el nivel de vida que hoy es mucho más alto en la historia. Hemos logrado, pero de lejos, en este siglo, la subida del ingreso de la población colombiana; toda, pero sobre todo de los sectores más pobres; toda ha subido, pero más los pobres”, destacó Petro.

Gustavo Petro en acto público en la noche del 7 de abril. Foto: El País

Por otra parte, el mandatario señaló que los avances que busca su gobierno no pueden ponerse en riesgo, por lo cual considera que las medidas propuestas, ya sea a través del Congreso o mediante mecanismos excepcionales, son necesarias para garantizar la continuidad de este progreso social y económico.

“En suma, el panorama que se plantea es de tensión entre la urgencia de adoptar decisiones económicas y la necesidad de respetar los procesos democráticos. Mientras se abre nuevamente el debate en el Congreso, queda claro que el Ejecutivo mantiene sobre la mesa todas las herramientas disponibles para actuar, con el objetivo declarado de proteger el bienestar alcanzado por la población colombiana”, señaló Petro.