“Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?”: Petro vivió tenso momento con un general de la Fuerza Pública en evento público

Un hecho no pasó desapercibido este martes, 7 de abril, para los asistentes a un evento que organizó el Gobierno nacional, en el cual se reunió el gremio minero con funcionarios de la administración del presidente Gustavo Petro.

Mientras el mandatario estaba dando su discurso, interrumpió su declaración para enfocar su mirada a un general de la Fuerza Pública, con el que vivió un tenso momento.

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Petro, al ver algo que al parecer le molestaba del uniformado que estaba en el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, en la capital del Valle del Cauca, decidió llamarlo al orden.

“Sí, general , pero usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”, expresó tajantemente el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro vivió tenso momento con general de la Fuerza Pública en evento sobre minería en Cali: “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6QTvYzu8vs — Revista Semana (@RevistaSemana) April 7, 2026

Y es que previamente a ese episodio que se registró en el auditorio, Petro lanzó una fuerte crítica: “Las dragas van por trochas, pues pasan bajo los ojos del policía y del soldado, así de simple, como está pasando en este día allá en Barbacoas, están entrando caravanas de maquinarias y pasan por retenes militares y no los detienen”.

“Señores que están aquí de las Fuerzas Militares y de la fuerza de la Policía que están aquí invitados, eso pasa porque pagan una tajada allá en esa zona y entonces se quedan ciegos y esto hay que arreglarlo, no es tan fácil”, recalcó el jefe de Estado.

Y avanzó en su discurso: “Esto es difícil, pero metidos hay, por ejemplo la rotación permanente de los mandos en las zonas mineras de Colombia, es una forma, hay que probarla también, hay una lista de generales incursos en asociaciones de mafias del oro, que no pueden seguir al servicio del Estado colombiano”.

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“Esa lista hay que depurarla, porque también hay errores, ya he sacado a varios, pero esto hay que llevarlo a fondo, porque o si no la zona minera está sin Estado, y obviamente si no hay Estado en la zona minera hay mafia”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.