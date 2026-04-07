Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, habló de las supuestas chuzadas a De la Espriella: “Que la justicia investigue”

Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, se refirió a uno de los episodios más espinosos de esta carrera por la Presidencia: las supuestas chuzadas al candidato Abelardo de la Espriella y que, al parecer, provendrían desde el gobierno del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella informó sobre lo ocurrido al gobierno de Donald Trump, específicamente al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Precisó que el propio mandatario colombiano reconoció a través de su red social X que sus comunicaciones estaban siendo intervenidas y, por eso, habló de informes de inteligencia que daban cuenta de una supuesta relación entre el penalista y la firma Thomas Greg & Sons de cara a las presidenciales.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa

“Hoy denuncio ante Colombia y la comunidad internacional que estoy siendo objeto de interceptaciones ilegales y perfilamiento político. Esto no es un hecho menor: es un atentado directo contra la democracia”, manifestó.

Habló de la continuidad de conductas que, lejos de ser aisladas, “forman parte de un clima constante de intimidación política y violencia contra la oposición que se expone permanentemente a una oleada de amenazas, atentados terroristas, asesinatos de los actores políticos como el perpetrado contra la vida y la integridad de Miguel Uribe Turbay, persecución a personalidades públicas que no son del agrado del régimen, inseguridad galopante, desfinanciamiento de la fuerza pública y de los organismos electorales”.

Aida Quilcué y Abelardo de la Espriella. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

Aida Quilcué se refirió al espinoso tema en la emisora Radio 1040, de Popayán. “El país amanece con una noticia que escandaliza y obedece a la presunta chuzada que se estaría haciendo desde este Gobierno al candidato Abelardo de la Espriella, quien junto con Iván Cepeda y Paloma Valencia se disputan la competencia por la presidencia. ¿Qué opinión le merece?”, preguntó uno de los periodistas de la estación radial.

“Sobre las chuzadas diría que la Justicia investigue, pero hasta ahora se han dado noticias que, en ocasiones, lo único que generan es la polarización del país. Yo, personalmente, como candidata vicepresidencial no me he dedicado a hablar de otro candidato. Nos vamos a dedicar a presentar nuestra propuesta. Y si eso es así que sea la Justicia la que investigue y esclarezca. De momento es un comentario el que hemos escuchado”, respondió.

Agregó: “Ese tipo de situaciones no deberían pasar, sencillamente, porque vivimos en un país diverso donde la democracia debería ejercerse tal como lo estipula la Constitución Política de Colombia en el marco de las libertades, la conciencia y la libre expresión”.

Aida Quilcué, candidata vicepresidencial de Iván Cepeda. Foto: Colprensa.

También se refirió a los “mensajes de odio” que, según ella, provienen de otros candidatos. “Eso no me parece correcto”, destacó.

El periodista de la emisora Radio 1040 le preguntó si creía que la polarización provenía por parte del propio presidente Gustavo Petro y la líder indígena respondió: “Si fuera así nosotros estuvieramos en esa dinámica”.