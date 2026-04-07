El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se reunió con la líder política venezolana María Corina Machado, en medio de una conversación virtual en la que también participó su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. El abogado aseguró que Machado fue una de las figuras que le inspiró para crear el movimiento Defensores de la Patria.

El candidato afirmó que la iniciativa surgió a partir de las elecciones presidenciales que celebró Venezuela el 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro se declaró como ganador de la contienda sin mostrar las actas de resultados.

“El día en que el régimen de Maduro se robó las elecciones, María Corina le mostró al mundo cómo se defiende la democracia. Ahí entendí lo que venía para Colombia y decidí actuar”, expresó De la Espriella tras esa conversación.

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De la Espriella le planteó a Machado la propuesta de realizar una reconstrucción conjunta y democrática en la región, proyectando un escenario político en el que ambos países puedan superar sus crisis institucionales.

“El sueño es claro: reconstruir Colombia y Venezuela. Dos naciones hermanas que hoy enfrentan amenazas similares”, afirmó el abogado en su encuentro con la premio Nobel de Paz de 2025.

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El abogado sostiene que su equipo de campaña tiene el objetivo de aprender la experiencia que tuvo Venezuela en organización electoral, pues en 2024 se reveló el fraude electoral gracias a la documentación que se realizó desde el equipo de trabajo de Machado.

En ese sentido, De la Espriella busca crear una estructura electoral semejante a la que tuvo la campaña de Machado para esa contienda, con el objetivo de cuidar los votos que depositen los ciudadanos en las urnas.

“No vamos a permitir que en Colombia se roben las elecciones. Vamos a defender cada voto, con organización, con vigilancia y con millones de ciudadanos firmes”, concluyó el aspirante presidencial.